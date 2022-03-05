«Дитя Америки»: чем для Facebook может обернуться игнорирование российских законов

Американская платформа Facebook не выполняет требований российского законодательства и игнорирует интересы Москвы в области информационной безопасности. Об этом заявил RT зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Ранее Facebook ограничил работу целого ряда отечественных СМИ и заблокировал аккаунты официальных представителей РФ, включая страницу Кремля. Кроме того, платформа стала распространять фейки о последствиях санкций Запада и спецоперации РФ на Украине. В настоящее время Роскомнадзор замедлил трафик соцсети. По мнению экспертов, если администрация Facebook не изменит свою политику, то власти могут заблокировать доступ к платформе на территории России.

Социальная сеть Facebook игнорирует законы и интересы РФ в сфере информационной безопасности. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Facebook грубо попирает наши законы и интересы. Это фактический запрет на деятельность российских СМИ на своей площадке, запрет на пользование рекламными возможностями. То, что сейчас делает Facebook, — уже не первый опыт службы этой соцсети политическому истеблишменту США», — сказал Горелкин.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ пригрозила ограничить доступ к Facebook с территории России, если администрация американской соцсети — компания Meta Platforms, Inc. — не устранит нарушения отечественного законодательства.

Как отметили в Генпрокуратуре РФ, Facebook предпринял дискриминационные действия «по введению ограничений в отношении аккаунтов» целого ряда российских средств массовой информации. Речь идёт о запрете СМИ показывать рекламу и монетизировать её. Как пояснил в своём Twitter вице-президент Meta Platforms, Inc. Ник Клегг, такие меры были приняты в ответ на спецоперацию РФ на Украине.

В ответ Генпрокуратура РФ в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» признала платформу «причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», гарантирующих в том числе свободу массовой информации.

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В ведомстве подчеркнули, что Facebook позволил действия, нарушающие 29-ю статью Конституции России.

Роскомнадзор (РКН), в свою очередь, потребовал от Meta Platforms, Inc. снять ограничения и объяснить причину их введения. Однако владельцы платформы проигнорировали запрос.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook начиная с 25 февраля 2022 года Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика», — говорится на сайте РКН.

«Пропагандистская кампания»

По данным РКН, с октября 2020 года Facebook допустил 23 случая цензуры в отношении СМИ и интернет-ресурсов РФ. Также дискриминационные действия платформы коснулись официальных представителей Москвы.

Так, в январе 2022 года Facebook заблокировал страницу генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене. 1 марта администрация соцсети заблокировала самую крупную тематическую страницу о президенте России с более чем 3,3 млн подписчиков.

По статистике самой платформы, последние посты Кремля о текущей внешнеполитической ситуации охватили более 15 млн пользователей.

Как полагают опрошенные RT эксперты, такие меры Meta Platforms, Inc. могла принять из-за критики Кремлём политики западных государств и киевского режима. Напомним, президент РФ неоднократно повторял, что Украина превратилась в марионетку США, которая к тому же ведёт войну против собственного народа. В связи с этим спецоперация ВС России, начавшаяся 24 февраля, по словам главы государства, носит вынужденный характер.

При этом «санкции» Facebook не коснулись ни одного аккаунта лиц, поддерживающих позицию киевских властей. Также администрация американской соцсети не стала принимать какие-либо рестрикции в отношении страниц, откуда происходит массовый вброс недостоверной информации и прямой рекламы с использованием брендов российских СМИ.

«Все мы видели, как в Facebook начались активные рекламные кампании, где источники (распространения информации. — RT) маскировались под российские медиаресурсы», — сказал Горелкин.

Аккаунты, о которых говорит депутат Госдумы, с пометкой «реклама» стали массово публиковать в Facebook ложные сообщения о скором прекращении работы российской банковской системы, тотальном отключении РФ от SWIFT и якобы нанесении российскими войсками ударов по гражданским объектам Украины. Также они призывали граждан России выйти на незаконные акции протеста.

Пример фейкового контента, распространяемого в социальной сети Facebook

По данным «Лиги безопасного интернета», организаторы информационной войны против России и Белоруссии активно используют Facebook для продвижения фейков и дезинформации. Ежедневно на покупку рекламы с таким контентом тратится от $500 тыс. до $1,5 млн. Также идёт «работа» с англоязычной аудиторией. Каждые сутки на эти цели расходуются от $3 млн до $5 млн.

«Совокупная сумма расходов информационной атаки (на Россию. — RT) может достигать $77 млн. Общая сумма потраченных средств с 24 февраля по 1 марта только на рекламу контента с фейками и дезинформацией в связи с признанием ЛНР и ДНР и спецоперацией России в Донбассе на площадке Meta может достигать $40 млн», — сообщила в комментарии агентству ТАСС директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

В беседе с RT директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что Facebook давно «встроился в информационную войну против России». По его словам, платформа «спокойно пропускает» тиражируемые фейки о спецоперации РФ и призывы выходить на митинги.

«Все эти вбросы проходят через модераторов, то есть они видят, что это целенаправленная пропагандистская кампания по распространению лжи о России и призывам к акциям протеста. Meta дала ясно понять, что не собирается выполнять требования Роскомнадзора и следовать нормам российского законодательства», — подчеркнул Зыков.

Поведение Facebook эксперт объясняет заступничеством «международного сообщества», которое заинтересовано в продвижении нарративов о том, что Россия является «агрессором».

«Facebook позиционирует себя как нейтральную площадку. Но вместе с тем платформа блокирует прогосударственные аккаунты, дающие аудитории иной, отличный от Запада взгляд на события в мире», — говорит Зыков.

В разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк констатировал, что откровенная цензура и неадекватное поведение Facebook привели к серьёзному оттоку российских пользователей.

Американская соцсеть находится лишь на седьмом месте по количеству пользователей (8,9 млн). В среднем россияне проводят там десять минут в день. Показатели других сервисов и мессенджеров существенно выше. Например, аудитория «ВКонтакте» составляет 72 млн (32 минуты в день), Telegram — 50 млн чел (20 минут в день), Instagram — 61 млн (26 минут в день), YouTube — 99 млн пользователей (48 минут в день), TikTok — 36,6 млн (36 минут в день).

Пример фейкового контента, распространяемого в социальной сети Facebook

По статистике Saxo Bank, крайне чувствительные потери Facebook понёс в сегменте молодёжной аудитории РФ. На сегодняшний день только 27% подростков имеют аккаунт в американской соцсети, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 94%.

Как полагает Данюк, Facebook серьёзно дискредитировал себя в России и мире своими двойными стандартами, выходящей за рамки здравого смысла цензурой, непрозрачными алгоритмами работы, разжиганием межнациональной вражды, атаками украинских ботов на русскоязычных пользователей и неприкрытым участием в информационной войне на стороне Запада.

«В сущности, Facebook никогда и не был независимой коммерческой площадкой. Другое дело, что природа этой социальной сети обнажилась на фоне геополитической ситуации, которую мы наблюдаем. Стало понятно, что Facebook — инструмент вражеской пропаганды. Естественно, всё больше пользователей уходят на другие, альтернативные платформы», — констатировал Данюк.

В комментарии RT президент исследовательской компании «Крибрум», член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов заявил, что в условиях спецоперации ВС РФ Facebook «работает на раскол российского общества».

«Facebook — это дитя Америки. И российские каналы были заблокированы Meta без всяких оснований, просто по принципу государственной принадлежности. Реклама недостоверной информации (в частности, о спецоперации России) привела к тому, что пользователи, которые и без того находятся в стрессовом состоянии, начали массово делиться фейками и выводами, находящимися за рамками здравого смысла. Всё это расшатывает наше общество», — говорит Ашманов.

«Меры понуждения»

В комментарии RT председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в сложившейся обстановке враждебные действия Facebook требуют определённой реакции исполнительной ветви власти. По словам депутата, вопрос о возможной блокировке Facebook находится в компетенции «уполномоченных» органов — РКН, Генпрокуратуры и МИД.

«Но если дело пойдёт так, как оно идёт сегодня, то России (в отношении Facebook. — RT) придётся принять гораздо более жёсткие меры… Что касается альтернативы, у нас есть более массовые по охвату российские соцсети. Альтернатива в этом сегменте у россиян, конечно же, есть. Это «ВКонтакте» и «Одноклассники», их аудитория в России намного больше, чем у Facebook», — сказал Хинштейн.

Штаб-квартира Роскомнадзора

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил RT, что решение о блокировке Facebook станет «крайней мерой» российских властей.

«У нас есть закон, по которому меры понуждения к выполнению требований российского регулятора вводятся постепенно. Сейчас это замедление доступа. Далее предусмотрен запрет на рекламу», — рассказал Горелкин.

Игорь Ашманов допускает, что власти РФ могут заблокировать Facebook, если его администрация продолжит отказываться от выполнения норм российского законодательства.

В свою очередь, Владимир Зыков считает, что в нынешней политической обстановке Москва не может допустить работу платформы, которая распространяет фейки и тиражирует русофобские призывы. По мнению эксперта, российское «государство обязано защитить себя и граждан от противоправной информации».

«Я думаю, что в отношении Facebook будет реализована стандартная процедура блокировки, которая завершится, когда IP-адреса площадки будут внесены в реестр запрещённых сайтов. Напомню, что американская соцсеть работает на протоколе HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure. — RT). Правда, в таком случае остальные соцсети, работающие на том же протоколе, могут пострадать. Я имею в виду Instagram», — сказал Зыков.

По словам эксперта, в случае запрещения доступа к Facebook россияне гипотетически смогут воспользоваться средствами обхода блокировки, включая широко известный сервис VPN.

Однако, как напомнил Зыков, Роскомнадзор вправе обязать сервисы, через которые будет осуществляться обход, фильтровать информацию по реестру запрещённых сайтов. Если администрация VPN не подчинится требованию РКН, то ведомство имеет законодательную возможность заблокировать и этот сервис.

Никита Данюк полагает, что Meta может спасти российский сегмент Facebook только в случае радикального изменения своего отношения к требованиям Генпрокуратуры РФ и РКН.

«На мой взгляд, очевидно, что Facebook придётся заблокировать, если соцсеть продолжит использовать инструменты рекламы для продвижения антироссийских нарративов с целью дестабилизации ситуации в нашей стране», — резюмировал Данюк.