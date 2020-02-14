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«Дисциплина и подготовка»: Генерал нашёл преимущество военных США над российскими
14 февраля 2020, 20:54 • 90 • Аналитика
Американский военнослужащий
Российское военное присутствие, которое в Вашингтоне умудряются время от времени обнаруживать буквально по всему миру, никак не дает Пентагону покоя. На днях один из высокопоставленных американских военных, командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье, сделал довольно противоречивое заявление именно по этому поводу. Правда, из него не совсем ясно: видят ли генерал и его коллеги в наших военных опасных конкурентов в борьбе за влияние на «черном континенте» или же считают, что они там попросту "путаются под ногами у великой Америки".
В своем интервью Stars and Stripes, официальному изданию военного ведомства США, генерал заявил, что, несомненно, «видит угрозу интересам Соединенных Штатов» в военной деятельности, осуществляемой в странах Африки Китаем и Россией. Командующий считает, что конкуренция с названными странами в этом регионе является для Пентагона «критически важной». С другой стороны, Клутье убежден: ничего у русских и китайцев не выйдет:
Африканские союзники твердо знают, что лучший военный партнер – это США!
Американские военные, по его словам, имеют «несомненное конкурентное преимущество». Заключается оно в «дисциплине и отличной подготовке американских солдат, высочайшем профессионализме военнослужащих армии США». По мнению американского генерала, именно это отличает американских военнослужащих от российских. Это же отличает их от китайских.
Надо полагать, военные, представляющие Москву и Пекин, всех этих качеств в глазах генерала лишены начисто...
Утверждения Клутье не вяжутся с реальными фактами. У России нет шансов на «черном континенте»? А как же тогда соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заключенные с Анголой, Гвинеей, Эфиопией, Танзанией, Нигером, Нигерией, Чадом, Камеруном, Бенином, Тунисом, Руандой, Мозамбиком, Зимбабве, Центральноафриканской Республикой? С последней страной военное сотрудничество в последнее время идет особо интенсивно. И, кстати, как насчет собравшего более 6 тысяч делегатов из 104 стран саммита Россия — Африка, прошедшего в Сочи в октябре 2019 года? Участие в нем принимали главы более 40 африканских государств и более 120 глав тамошних министерств. Среди множества подписанных во время этого мероприятия соглашений были и те, которые относились как раз к области сотрудничества по оборонной линии. Это не говоря о том, что экспорт российских вооружений на «черный континент» рос в 2015 и 2016 годах на 113% и 155% соответственно.
Очевидно, генерал Клутье все-таки выдает желаемое за действительное. Впрочем, его слова вполне могут быть реакцией на распространяющиеся в последнее время слухи относительно того, что США якобы планируют сократить численность военного контингента в Африке всего до 5 с половиной тысяч человек. Кому же хочется руководить таким куцым контингентом?
Между прочим, серьезную озабоченность по данному поводу выразили недавно и некоторые американские законодатели. Сенаторы Майкл Мак-Кол и Джеймс Риш направили главе Пентагона письмо, в котором требуют он него «поддержать присутствие американских войск в Африке», предупреждая, что вывод военных может нанести «серьезный ущерб национальной безопасности США».
Так что генерал, скорее всего, может особенно не беспокоиться. С другой стороны, ему не помешало бы относиться более реалистично к расстановке сил в регионе, за который он отвечает. По крайней мере, не высказывать столь явного пренебрежения в адрес тех, кто его вовсе не заслуживает.
Александр Харалужный
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