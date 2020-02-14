«Дисциплина и подготовка»: Генерал нашёл преимущество военных США над российскими

Американский военнослужащий

Африканские союзники твердо знают, что лучший военный партнер – это США!

Российское военное присутствие, которое в Вашингтоне умудряются время от времени обнаруживать буквально по всему миру, никак не дает Пентагону покоя. На днях один из высокопоставленных американских военных, командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье, сделал довольно противоречивое заявление именно по этому поводу. Правда, из него не совсем ясно: видят ли генерал и его коллеги в наших военных опасных конкурентов в борьбе за влияние на «черном континенте» или же считают, что они там попросту "путаются под ногами у великой Америки".В своем интервью Stars and Stripes, официальному изданию военного ведомства США, генерал заявил, что, несомненно, «видит угрозу интересам Соединенных Штатов» в военной деятельности, осуществляемой в странах Африки Китаем и Россией. Командующий считает, что конкуренция с названными странами в этом регионе является для Пентагона «критически важной». С другой стороны, Клутье убежден: ничего у русских и китайцев не выйдет:Американские военные, по его словам, имеют «несомненное конкурентное преимущество». Заключается оно в «дисциплине и отличной подготовке американских солдат, высочайшем профессионализме военнослужащих армии США». По мнению американского генерала, именно это отличает американских военнослужащих от российских. Это же отличает их от китайских.Надо полагать, военные, представляющие Москву и Пекин, всех этих качеств в глазах генерала лишены начисто...Утверждения Клутье не вяжутся с реальными фактами. У России нет шансов на «черном континенте»? А как же тогда соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заключенные с Анголой, Гвинеей, Эфиопией, Танзанией, Нигером, Нигерией, Чадом, Камеруном, Бенином, Тунисом, Руандой, Мозамбиком, Зимбабве, Центральноафриканской Республикой? С последней страной военное сотрудничество в последнее время идет особо интенсивно. И, кстати, как насчет собравшего более 6 тысяч делегатов из 104 стран саммита Россия — Африка, прошедшего в Сочи в октябре 2019 года? Участие в нем принимали главы более 40 африканских государств и более 120 глав тамошних министерств. Среди множества подписанных во время этого мероприятия соглашений были и те, которые относились как раз к области сотрудничества по оборонной линии. Это не говоря о том, что экспорт российских вооружений на «черный континент» рос в 2015 и 2016 годах на 113% и 155% соответственно.Очевидно, генерал Клутье все-таки выдает желаемое за действительное. Впрочем, его слова вполне могут быть реакцией на распространяющиеся в последнее время слухи относительно того, что США якобы планируют сократить численность военного контингента в Африке всего до 5 с половиной тысяч человек. Кому же хочется руководить таким куцым контингентом?Между прочим, серьезную озабоченность по данному поводу выразили недавно и некоторые американские законодатели. Сенаторы Майкл Мак-Кол и Джеймс Риш направили главе Пентагона письмо, в котором требуют он него «поддержать присутствие американских войск в Африке», предупреждая, что вывод военных может нанести «серьезный ущерб национальной безопасности США».Так что генерал, скорее всего, может особенно не беспокоиться. С другой стороны, ему не помешало бы относиться более реалистично к расстановке сил в регионе, за который он отвечает. По крайней мере, не высказывать столь явного пренебрежения в адрес тех, кто его вовсе не заслуживает.