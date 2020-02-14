Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин в разговоре с Зеленским прямо поставил вопрос о планах Киева выполнять "Ми...
Кто и за что сел по "делу Сети" (Сыворотка Правды)
Дайджест СМИ: Медведь-шатун живёт вечно, как русские американцев спасли и зачем ...
"Ведут себя дерзко": Поддубный показал позиции турецких военных в Сири...
Главная / Аналитика

«Дисциплина и подготовка»: Генерал нашёл преимущество военных США над российскими

14 февраля 2020, 20:54  •  90 • Аналитика

Американский военнослужащий

Российское военное присутствие, которое в Вашингтоне умудряются время от времени обнаруживать буквально по всему миру, никак не дает Пентагону покоя. На днях один из высокопоставленных американских военных, командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье, сделал довольно противоречивое заявление именно по этому поводу. Правда, из него не совсем ясно: видят ли генерал и его коллеги в наших военных опасных конкурентов в борьбе за влияние на «черном континенте» или же считают, что они там попросту "путаются под ногами у великой Америки".


В своем интервью Stars and Stripes, официальному изданию военного ведомства США, генерал заявил, что, несомненно, «видит угрозу интересам Соединенных Штатов» в военной деятельности, осуществляемой в странах Африки Китаем и Россией. Командующий считает, что конкуренция с названными странами в этом регионе является для Пентагона «критически важной». С другой стороны, Клутье убежден: ничего у русских и китайцев не выйдет:



Африканские союзники твердо знают, что лучший военный партнер – это США!

Американские военные, по его словам, имеют «несомненное конкурентное преимущество». Заключается оно в «дисциплине и отличной подготовке американских солдат, высочайшем профессионализме военнослужащих армии США». По мнению американского генерала, именно это отличает американских военнослужащих от российских. Это же отличает их от китайских.

Надо полагать, военные, представляющие Москву и Пекин, всех этих качеств в глазах генерала лишены начисто...

Утверждения Клутье не вяжутся с реальными фактами. У России нет шансов на «черном континенте»? А как же тогда соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заключенные с Анголой, Гвинеей, Эфиопией, Танзанией, Нигером, Нигерией, Чадом, Камеруном, Бенином, Тунисом, Руандой, Мозамбиком, Зимбабве, Центральноафриканской Республикой? С последней страной военное сотрудничество в последнее время идет особо интенсивно. И, кстати, как насчет собравшего более 6 тысяч делегатов из 104 стран саммита Россия — Африка, прошедшего в Сочи в октябре 2019 года? Участие в нем принимали главы более 40 африканских государств и более 120 глав тамошних министерств. Среди множества подписанных во время этого мероприятия соглашений были и те, которые относились как раз к области сотрудничества по оборонной линии. Это не говоря о том, что экспорт российских вооружений на «черный континент» рос в 2015 и 2016 годах на 113% и 155% соответственно.

Очевидно, генерал Клутье все-таки выдает желаемое за действительное. Впрочем, его слова вполне могут быть реакцией на распространяющиеся в последнее время слухи относительно того, что США якобы планируют сократить численность военного контингента в Африке всего до 5 с половиной тысяч человек. Кому же хочется руководить таким куцым контингентом?

Между прочим, серьезную озабоченность по данному поводу выразили недавно и некоторые американские законодатели. Сенаторы Майкл Мак-Кол и Джеймс Риш направили главе Пентагона письмо, в котором требуют он него «поддержать присутствие американских войск в Африке», предупреждая, что вывод военных может нанести «серьезный ущерб национальной безопасности США».

Так что генерал, скорее всего, может особенно не беспокоиться. С другой стороны, ему не помешало бы относиться более реалистично к расстановке сил в регионе, за который он отвечает. По крайней мере, не высказывать столь явного пренебрежения в адрес тех, кто его вовсе не заслуживает.
Александр Харалужный

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
14 февраля 2020, 07:54
Зеленский предоставляет радикалам-"добровольцам" из нацбатов статус участников боевых действий
14 февраля 2020, 14:24
«Сделано у них»: сравнение экономики Украины образца 1989 с годом 2019
14 февраля 2020, 14:24
Отдавать земли – нельзя: Путин поддержал Машкова по сохранению территории России
14 февраля 2020, 01:24
Госпереворот не терпит правды
14 февраля 2020, 07:54
Ответ на возведение системы ПРО США озадачит Пентагон. Ударный тандем от «Туполева» в игре
14 февраля 2020, 20:54
«Дисциплина и подготовка»: Генерал нашёл преимущество военных США над российскими
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 февраля 2020, 07:54
Лукашенко сделал страшный намек Путину (Telegram. обзор)
14 февраля 2020, 11:09
Россия ответит за Сирию: Убийство турецких солдат было посланием Кремлю
14 февраля 2020, 14:24
"С Россией покончено": Американцы предсказали русским падение в социальную ...
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили д...
14 февраля 2020, 07:39
Аналогов нет: в США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2020, 10:54
Следующая война будет с Польшей. Топливная
09 февраля 2020, 19:24
Россия обогнала США, Китай, СССР и выиграла спор с Украиной
08 февраля 2020, 18:39
"Фашистская авиационная мафия": Израиль пытался повторить "крушение иранского "Боинга" - Баранец
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на людях?
08 февраля 2020, 17:24
Кто написал "12 стульев" на самом деле. Факты и доказательства
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
09 февраля 2020, 01:09
"Не имеет значения, как началось": В казино США 200 человек заразились норовирусом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.