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Дистанция в несколько Махов: Баранец оценил "успешное" испытание ракеты США

02 августа 2021, 11:30  •  309 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец оценил испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (ARRW), которое для широкой публики окрестили "успешным". По словам эксперта, Штаты от нашей страны в области гиперзвукового оружия уже многие годы отделяет дистанция в несколько Махов.
Во время испытаний, прошедших 28 июля, американская ракета отделилась от самолета, однако не заработал двигатель. США сделали "хорошую мину" при плохой игре, заявив, что несмотря на неполадки, им якобы удалось собрать "ценные данные".
По мнению Виктора Баранца, США пытаются сделать ввсе возможное, чтобы догнать и перегнать Россию в строительстве гиперзвукового оружия, однако пока безуспешно.
Эксперт отметил, что России потребовалось лет десять, чтобы усвоить все достижения предшественников.
"После этого полет гиперзвуковой ракеты в 10 чисел Маха перестал быть чем-то невообразимым", - сказал он в интервью "Экономика сегодня", отметив, что военные США "до сих пор находятся на промежутке от 5 до 8 Махов".
Мах часто используют для измерения скорости: М = 1 это означает, что скорость объекта равна скорости звука; M = n, то есть в n раз больше скорости звука.

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