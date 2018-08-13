«Дистанцироваться от нынешней власти»: почему в Верховной раде раскритиковали лозунг «Слава Украине!»

В Верховной раде раскритиковали лозунг «Слава Украине!», который президент Пётр Порошенко предложил ввести в качестве приветствия в украинской армии. В парламенте страны также засомневались в патриотизме нынешних властей. Эксперты отмечают, что споры вокруг лозунга свидетельствуют о расколе в обществе. Между тем в Госдуме заявления политиков связали с предстоящей выборной кампанией в Киеве.

Споры на Украине вокруг внесённого в армейский устав приветствия «Слава Украине!» свидетельствуют о расколе общества, а также об активизации политиков в Киеве в период предвыборной кампании. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Страна нуждается в переменах, и это абсолютно понятно каждому гражданину Украины. Поэтому вся критика связана не с каким-то там лозунгом, а с тем, что каждый сейчас будет стремиться говорить, что стране нужны перемены, что нужно что-то менять — и в экономическом, и в политическом плане. Это выборная риторика — она в каждой стране», — отметил он.

О том, что киевские власти должны отказаться от использования приветствия «Слава Украине!», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его мнению, использование лозунга целесообразно в «сильной, мужественной и процветающей Украине». При этом депутат выразил сомнения в патриотизме нынешних украинских властей.

«Но когда это инициируют и внедряют в жизнь те, кто нашу страну свёл к совсем другому, — у меня есть сомнения», — сказал Рабинович.

Украинский лидер Пётр Порошенко поручил изменить в воинском уставе приветствие советского образца «Здравствуйте, товарищи!» на лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!». Приветствие планируется использовать во время парада в честь Дня независимости Украины 24 августа.

Фраза «Слава Украине — героям слава!» использовалась украинскими националистами. В частности, такое приветствие было принято у членов Организации украинских националистов и её военного крыла — Украинской повстанческой армии* в период Второй мировой войны и после неё.

«Ещё больше расколет Украину»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен, что изменения в воинском уставе ещё больше расколют украинское общество.

«Украина расколота давно, ещё с момента обретения независимости. Этот раскол никто из руководителей никогда на Украине не пытался преодолеть. Все в основном шли на поводу националистической части Украины, что привело к плачевным результатам.

Конечно, говорить «Слава!» всей современной Украине — язык не поворачивается: славы никакой не было. Для той части Украины, которая сохраняет традиции, уважает историю и предков, и своих отцов и дедов, приветствие украинских националистов совершенно неприемлемо. Это приветствие в армии ещё больше расколет Украину», — подчеркнул сенатор.

По его словам, при действующей власти Украина не станет процветающим государством. «Украина расколота давно, ещё с момента обретения независимости. Этот раскол никто из руководителей на Украине никогда не пытался преодолеть. Все в основном шли на поводу националистической части Украины, что привело к плачевным результатам», — уточнил Цеков.

Украинские политики делают громкие заявления в преддверии выборов на Украине, стремясь дистанцироваться от позиции президента страны Петра Порошенко. Такое мнение высказал заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

«Рабинович делает такое заявление, чтобы дистанцироваться от нынешней украинской власти, он хочет выступать с оппозиционной стороны. При этом его слова и действия достаточно противоречивы. У этого лозунга две части, которые составляют неонацистское приветствие: «Слава Украине!» — трудно поспорить, но «Героям слава!» — под героями имеются в виду бандеровцы. Рабинович в своё время рассуждал о возможном альянсе с господином Наливайченко (украинский государственный и политический деятель. — RT), который известен как человек, который пестовал, будучи руководителем СБУ, «Правый сектор»**. Все эти действия Рабиновича не слишком удачны для того, чтобы он стал одним из лидеров оппозиции на предстоящих выборах, — отметил Жарихин.

Ранее источник RT в ВСУ сообщал, что многие военные на Украине высказались против нового приветствия «Слава Украине!». «Многие солдаты, особенно с Восточной и Южной Украины, заявляли, что они против такого приветствия. Это связано с политической подоплёкой приветствия, и родственники многих солдат этого не одобряют», — отмечал он. Источник RT в партии «Самопомощь» также высказывал мнение, что внедрении националистских лозунгов может обернуться проблемами в украинской армии: «Солдаты откажутся от спорных призывов и попросту уволятся. Желающих продолжать войну на востоке страны и умирать за непонятные идеалы с каждым днём становится всё меньше».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).