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«Дистанцироваться от нынешней власти»: почему в Верховной раде раскритиковали лозунг «Слава Украине!»

13 августа 2018, 17:10  •  121 • Украина
В Верховной раде раскритиковали лозунг «Слава Украине!», который президент Пётр Порошенко предложил ввести в качестве приветствия в украинской армии. В парламенте страны также засомневались в патриотизме нынешних властей. Эксперты отмечают, что споры вокруг лозунга свидетельствуют о расколе в обществе. Между тем в Госдуме заявления политиков связали с предстоящей выборной кампанией в Киеве.
 
Reuters
 

Споры на Украине вокруг внесённого в армейский устав приветствия «Слава Украине!» свидетельствуют о расколе общества, а также об активизации политиков в Киеве в период предвыборной кампании. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Страна нуждается в переменах, и это абсолютно понятно каждому гражданину Украины. Поэтому вся критика связана не с каким-то там лозунгом, а с тем, что каждый сейчас будет стремиться говорить, что стране нужны перемены, что нужно что-то менять — и в экономическом, и в политическом плане. Это выборная риторика — она в каждой стране», — отметил он.

О том, что киевские власти должны отказаться от использования приветствия «Слава Украине!», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его мнению, использование лозунга целесообразно в «сильной, мужественной и процветающей Украине». При этом депутат выразил сомнения в патриотизме нынешних украинских властей.

«Но когда это инициируют и внедряют в жизнь те, кто нашу страну свёл к совсем другому, — у меня есть сомнения», — сказал Рабинович.

Украинский лидер Пётр Порошенко поручил изменить в воинском уставе приветствие советского образца «Здравствуйте, товарищи!» на лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!». Приветствие планируется использовать во время парада в честь Дня независимости Украины 24 августа.

Фраза «Слава Украине — героям слава!» использовалась украинскими националистами. В частности, такое приветствие было принято у членов Организации украинских националистов и её военного крыла — Украинской повстанческой армии* в период Второй мировой войны и после неё.

«Ещё больше расколет Украину»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен, что изменения в воинском уставе ещё больше расколют украинское общество.

«Украина расколота давно, ещё с момента обретения независимости. Этот раскол никто из руководителей никогда на Украине не пытался преодолеть. Все в основном шли на поводу националистической части Украины, что привело к плачевным результатам.

Конечно, говорить «Слава!» всей современной Украине — язык не поворачивается: славы никакой не было. Для той части Украины, которая сохраняет традиции, уважает историю и предков, и своих отцов и дедов, приветствие украинских националистов совершенно неприемлемо. Это приветствие в армии ещё больше расколет Украину», — подчеркнул сенатор.

По его словам, при действующей власти Украина не станет процветающим государством. «Украина расколота давно, ещё с момента обретения независимости. Этот раскол никто из руководителей на Украине никогда не пытался преодолеть. Все в основном шли на поводу националистической части Украины, что привело к плачевным результатам», — уточнил Цеков.

Украинские политики делают громкие заявления в преддверии выборов на Украине, стремясь дистанцироваться от позиции президента страны Петра Порошенко. Такое мнение высказал заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

В Киеве неизвестные ограбили ломбард и застрелили охранника

«Рабинович делает такое заявление, чтобы дистанцироваться от нынешней украинской власти, он хочет выступать с оппозиционной стороны. При этом его слова и действия достаточно противоречивы. У этого лозунга две части, которые составляют неонацистское приветствие: «Слава Украине!» — трудно поспорить, но «Героям слава!» — под героями имеются в виду бандеровцы. Рабинович в своё время рассуждал о возможном альянсе с господином Наливайченко (украинский государственный и политический деятель. — RT), который известен как человек, который пестовал, будучи руководителем СБУ, «Правый сектор»**. Все эти действия Рабиновича не слишком удачны для того, чтобы он стал одним из лидеров оппозиции на предстоящих выборах, — отметил Жарихин.

Ранее источник RT в ВСУ сообщал, что многие военные на Украине высказались против нового приветствия «Слава Украине!». «Многие солдаты, особенно с Восточной и Южной Украины, заявляли, что они против такого приветствия. Это связано с политической подоплёкой приветствия, и родственники многих солдат этого не одобряют», — отмечал он. Источник RT в партии «Самопомощь» также высказывал мнение, что внедрении националистских лозунгов может обернуться проблемами в украинской армии: «Солдаты откажутся от спорных призывов и попросту уволятся. Желающих продолжать войну на востоке страны и умирать за непонятные идеалы с каждым днём становится всё меньше».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).   

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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