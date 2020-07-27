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«Дистанционные формы рассматриваем как дополнение»: в Минпросвещения рассказали о работе школ в новом учебном году

27 июля 2020, 22:00  •  73 • В России
Образовательный процесс в российских школах с 1 сентября начнётся в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, несмотря на имеющиеся плюсы, дистанционное обучение рассматривается лишь в качестве дополнения. Он также отметил, что с начала учебного года будут исполняться поручения президента, касающиеся допвыплат классным руководителям и обеспечения горячим питанием учащихся начальных школ.
 
© Александр Кряжев/РИА Новости
 

Предстоящий учебный год в России стартует в привычном формате очного обучения. Об этом в ходе брифинга в правительстве сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение. При всех плюсах дистанционных форм мы рассматриваем их только как дополнение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счёт дистанционного обучения, но это дополнительные возможности», — сказал Кравцов.

В частности, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» планируется обеспечить Wi-Fi в школах.

В настоящее время ведётся подготовка к новому учебному году. Министр выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка в России позволит провести традиционные линейки в школах 1 сентября.

«Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить детей и учителей», — указал министр.

  • Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
  • © Александр Астафьев/РИА Новости

Кравцов также подчеркнул, что с 1 сентября классные руководители страны начнут получать ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, стартует проект по обеспечению горячим питанием учащихся начальных школ.

«Для этого все документы правительством приняты, деньги в бюджете есть. У нас нет никаких сомнений, что это два важнейших поручения президента РФ будут выполнен», — заявил глава Минпросвещения.

Также в ходе брифинга были подведены итоги ЕГЭ. Серьёзных провалов в знаниях школьников удалось избежать — опасения не оправдались, заметил Кравцов. По его словам, ЕГЭ-2020 прошёл максимально объективно.

«Экзамен был проведён во всех 85 субъектах РФ и 53 зарубежных странах. Были опасения, что некоторые субъекты из-за ситуации с COVID-19 не смогут провести. Такого не произошло. Время проведения экзамена было выбрано очень удачно, и у нас не было субъектов, где хотя бы один день экзамена был отменён по причине эпидемии», — добавил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В начале июля Сергей Кравцов сообщил, что в День знаний в российских школах пройдут традиционные линейки. Позднее в министерстве пояснили, что формат школьных линеек будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в каждом субъекте РФ.

«Социализирующая функция школы не менее важна, чем образовательная»

Нельзя допускать даже мысли о переводе российского образования на полный дистанционный формат. Об этом заявила RT член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Дистанционное образование возможно как вспомогательное к основному, в случае, например, введения карантина, либо, если ребёнок, например, по каким-то причинам не может ходить в школу, либо ограниченные возможности, либо ребёнок — спортсмен. Именно социализирующая функция школы не менее важна, чем непосредственно образовательная. Поэтому, конечно же, родители России выступают категорически против тотального перехода на дистанционное обучение, и это вполне объяснимо», — подчеркнула она.

  • © Виталий Тимкив/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова назвала чрезвычайно важным сообщение о том, что обучение в школах начнётся 1 сентября в традиционном формате, как для родителей, так и для педагогов. По её словам, никогда не было не будет таких установок, чтобы перевести традиционное образование в дистанционный формат.

«К сожалению, сфера образования, также как и другие сферы — здравоохранение, социальная жизнь — подверглось потоку фейковых новостей, и очень, к сожалению, было много каких-то деструктивных сил, попыток, чтобы посеять в умы, сердца наших родителей, детей, что вот речь идёт только о замене традиционного образования на дистанционный формат. Вы знаете, даже наши сотрудники останавливали меня, уточняли, действительно это правда, что мы вернёмся к традиционному образованию», — отметила Гумерова в беседе с RT.

Сенатор также подчеркнула, что пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость донастройки законодательства, которое регулирует дистанционное образование. 

«Та поправка, которую мы внесли в закон об образовании, возможность перейти на дистанционное обучение в случае режима ЧС или повышенной готовности, это могут быть не только эпидемии, но и природные катаклизмы, наводнения. Мы просто прописали такую возможность, но лишь для того, чтобы обеспечить непрерывность образования. Ещё раз хочу, сказать — ничто никогда не заменит живого общения учителя и ученика, живого учительского слова: посмотреть в глаза, похлопать по плечу», — заключила Гумерова.

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