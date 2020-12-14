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Дистанционное оформление и электронный носитель: в России вступили в силу новые правила оформления больничных

14 декабря 2020, 13:05  •  98 • В России
В России вступили в силу новые правила оформления больничного. Теперь листок нетрудоспособности можно оформить в электронном виде наряду с бумажным носителем. При угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, оформить листки нетрудоспособности можно будет дистанционно с помощью телемедицинских консультаций. Россияне, имеющие двух работодателей, смогут отправить одному из них номер электронного больничного.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

В России с понедельника, 14 декабря, вступили в силу новые правила оформления больничного. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения, опубликованному ещё в сентябре на официальном портале правовой информации, теперь листок нетрудоспособности можно оформить в электронном виде наряду с бумажным носителем. Для этого, помимо документа, удостоверяющего личность, потребуется СНИЛС.

«Утвердить порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, согласно приложению», — сказано в документе.

В случае угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для жизни и здоровья окружающих, оформлять больничный можно будет дистанционно с помощью телемедицинских консультаций.

Выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и стоматологи. В то же время врачи скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не смогут.

Кроме того, больничный по уходу за ребёнком больше не будет ограничиваться по срокам, однако его оплачиваемый период составит максимум 15 дней. При этом если больничный по уходу за ребёнком будет оформлен в электронном виде, то достаточно будет одного при болезни трёх детей. В случае оформления бумажного листка на двух детей оформят один, на третьего ребёнка — другой.

Вместе с тем, если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, в случае заболевания второго ребёнка взять больничный имеет право другой член семьи.

Также теперь россиянам, имеющим двух работодателей, больше не нужно получать больничный дважды — такие работники получат возможность отправить одному из них номер электронного листка нетрудоспособности.

Получить больничные теперь смогут руководители организаций, являющиеся их единственными учредителями, священнослужители, а также лица, приговорённые к лишению свободы либо к оплачиваемому труду.

Некоторые изменения были внесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, если на карантин закроют детский сад или другое учреждение дошкольного образования, родители детей до семи лет смогут получить больничный по уходу за ними.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT отметил, что указанные нововведения являются естественным этапом тенденции цифровизации.

«Сегодня в здравоохранении мы нарабатываем опыт использования цифровых технологий: приняты некоторые новые нормативно-правовые документы и законодательство, которое позволяет в том числе осуществлять консультации в режиме онлайн в условиях пандемии. Сама пандемия во многом ускорила цифровизацию здравоохранения и взаимодействие в системе «пациент — врач — учреждение — медицинская организация», — отметил депутат.

Он добавил, что нововведения позволяют выдать больничный лист человеку, который не может выйти на работу, и при этом избавить его от лишних контактов.

«То, что люди не идут в поликлинику и не стоят там в очередях лишний раз и не обмениваются инфекциями — это совершенно правильно в условиях непростой эпидемической ситуации в стране», — заключил парламентарий.

Напомним, за последние несколько месяцев в России были упрощены некоторые процедуры для оформления ряда выплат и документов. 

Так, в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин вводит новый порядок выплат по больничным листам, а также пособий матерям, согласно которому деньги будут перечисляться не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования. Пособия будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. По словам премьера, изменения позволят снизить объём бумажной работы в организациях, а люди быстрее получат выплаты. 

Также в ноябре Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру оформления и подтверждения инвалидности. Согласно документу, гражданам больше не придётся повторно обращаться в поликлинику, если в выданном медучреждением направлении на медико-социальную экспертизу отсутствует часть необходимой информации. Теперь специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации.

  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

В августе правительство также упростило процедуру оформления социальной поддержки для несовершеннолетних детей и людей с инвалидностью, чьи интересы представляют их опекуны. Ранее для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой. Теперь он сможет это сделать дистанционно.

5 декабря Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах. Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг, а с 1 июля 2021 года — через чат-бот на сайте госуслуг или по телефону. Также там будут представлены данные о способах получения тех или иных льгот и перечень необходимых для этого документов.

В кабмине напомнили, что на данный момент получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ, и уточнили, что такой формат останется в силе.

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