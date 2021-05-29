Disney оперативно оправдался перед Россией за вредный для детей мультик

Роскомнадзор попросил Disney воздержаться от пропаганды гомосексуализма. В компании поспешили оправдаться. "Не планируется к показу", - заявила в пресс-служба Disney.

Роскомнадзор напомнил телеканалу "Disney", что в России запрещена пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. В пресс-службе компании Disney выступили с оправдательным заявлением.

Поводом для напоминания о законодательстве России стал короткометражный мультфильм Disney под названием Out ("Выход"). Его сюжет строится на том, что главный герой пытается скрыть от родителей свою нетрадиционную ориентацию.

Данный контент не заявлен в программе "Канала Disney", не был в эфире и не планируется к показу,

- поспешили заверить в пресс-службе Disney.

Напомним, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних вступил в силу в России 2 июля 2013 года. Его нарушение является административным правонарушением и карается штрафом. Для юридических лиц он составляет до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.