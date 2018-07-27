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Дислайкнуло

27 июля 2018, 14:39  •  66 • Карикатуры

Публикация квартального отчета привела к падению стоимости акций Facebook сразу на 20 процентов. Капитализация компании снизилась на 130 миллиардов долларов, а состояние Марка Цукерберга за день сократилось почти на 17 миллиардов.

© Виталий Подвицкий

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