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Дислайкнуло
27 июля 2018, 14:39 • 66 • Карикатуры
Публикация квартального отчета привела к падению стоимости акций Facebook сразу на 20 процентов. Капитализация компании снизилась на 130 миллиардов долларов, а состояние Марка Цукерберга за день сократилось почти на 17 миллиардов.
© Виталий Подвицкий
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