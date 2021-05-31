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Дискуссия в Госдуме закончилась "наездом": Простых людей "восприняли в штыки"
31 мая 2021, 20:55 • 78 • Политика
Дискуссия в Госдуме закончилась "наездом". Игорь Ашманов и Александр Хинштейн поспорили на тему цифровой безопасности и безопасности детей. Простых людей "восприняли в штыки".
В стенах парламента России разразился скандал, обратил внимание экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Член Совета по правам человека при президенте, специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игорь Ашманов призвал провести в стране общественные слушания по вопросам цифровой безопасности. По его мнению, в первую очередь следует спрашивать мнение родителей по поводу новаций в школьном образовании.
Он отметил, что для этого следует провести масштабные слушания или даже референдум. Однако такая позиция вызвала резкую реакцию у депутата Александра Хинштейна.
Однако идея с общественными слушаниями и референдумом была "воспринята в штыки". Господин Хинштейн, повысив голос, обвинил оппонента в самопиаре, заметил ведущий "Первого русского".
Член СПЧ выразил недоумение в связи с тем, что парламентарий публично "наезжает" на него в ответ на логичное предложение пригласить к обсуждению темы безопасности детей родителей: "Это что за манера?".
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