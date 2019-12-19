Дискуссии по "Северному потоку - 2" излишни: Меркель публично вступила в пикировку с США из-за санкций

Немецкий канцлер Ангела Меркель публично выступила против американских шагов в энергетике. Она подчеркнула, что Германия не приемлет экстерриториальные санкции.

Кроме того, отметила она в ходе выступления Бундестаге, Берлин давно придерживался такой практики неприятия ограничений - как в вопросе с "Северным потоком - 2", так и в контексте Ирана.

Меркель подчеркнула, что иных перспектив, кроме как вновь вести переговоры на этот счёт, пока нет.

"Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры [с США] о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций", - приводит её слова ТАСС.

Канцлер также напомнила, что в эти дни проходят переговоры по транзиту газа через Украину с нового года. По её словам, данные переговоры "проходят многообещающе" и излишние дискуссии вокруг "Северного потока - 2" могут негативно на них сказаться.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей, теперь он должен поступить на подпись главе Белого дома Дональду Трампу. Американский лидер выражал готовность подписать законопроект, как только тот будет принят законодателями.