«Дискуссии не получилось»: что известно о конфликте сотрудников детского онкоцентра Блохина с руководством

В Москве сотрудники детского онкологического центра им. Блохина требуют смены руководства, угрожая массовым увольнением. По словам врачей, с приходом в онкоцентр нового руководителя условия работы ухудшились, а распределение заработной платы стало непрозрачным. Как выяснил RT, ультиматум поддержали не все медики — часть специалистов утверждают, что с давлением не сталкивались, а все новшества в работе связаны с введением общемировых практик.

В сентябре 2019 года сотрудники московского НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина заявили, что новое руководство мешает им работать. В видеообращении, размещённом профсоюзом «Альянс врачей», два детских онколога и два заместителя директора института пожаловались, что в медучреждении нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены больными, а распределение заработных плат сотрудников стало непрозрачным.

«Вместо решения проблем руководство приступило к аппаратной борьбе, — поясняла в обращении онколог Наталья Субботина. — Начисление заработной платы сотрудникам превратилось в закрытый и несправедливый процесс и стало инструментом выдавливания неугодных».

Авторы обращения поставили ультиматум: если руководство центра не сменят, то больницу покинут сразу 26 врачей.

«Докторам добавили домашней работы»

Скандал начал разгораться ещё в июне 2019 года, когда НИИ детской онкологии возглавила Светлана Варфоломеева. Уже спустя несколько недель после назначения сотрудники института в открытом письме попросили президента Владимира Путина отправить её в отставку.

Замглавы НИИ Максим Рыков тогда заявил, что Варфоломеева вынуждает врачей, несогласных с её политикой, увольняться.

«Мы в качестве волонтёров работаем в онкоцентре им. Блохина с 2004 года, — рассказывала RT президент региональной общественной организации инвалидов «Творческое партнёрство» Ирина Гордеева. — Когда пришла Варфоломеева, сразу начались нововведения. Врачей обязали присутствовать на всех обсуждениях — это 2—3 раза в день и подолгу. Докторам добавили бумажной работы. Сама видела, как врачи приходят на работу в восемь утра и засиживаются до девяти вечера. При этом в отделении они почти не были — детьми больше занимались медсёстры. Врачам стали говорить, что если они не выполняют все новые требования, то могут увольняться».

По словам Гордеевой, многие сотрудники уже подали заявления на увольнение, а те, кто ещё не сделал этого, активно ищут новые места для трудоустройства.

Тот факт, что из-за увеличения числа обязанностей врачи стали уделять меньше внимания пациентам, подтверждают родственники детей, находящихся на лечении.

«Нашим врачам мешают работать. Как я могу объяснить ребёнку, почему мы ждём назначенного приёма врача по два часа в рабочее время? Кроме того, здания больницы старые и без ремонта, а новые корпуса так и не открыли», — жалуется в беседе с RT Инна Борисюк (имя собеседницы изменено по её просьбе. — RT) — бабушка одной из девочек, лечившихся в онкоцентре.

Здание Российского онкологического центра имени Н.Н. Блохина

Facebook

© N.N.BlokhinCRC

«Продолжим работать»

Однако, как выяснил RT, далеко не все врачи оказались готовы поддержать ультиматум.

«Я ещё с 1976 года здесь работаю и могу сказать, что подобные конфликты всегда случаются при смене руководства, — отмечает в разговоре с RT советник директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Владимир Поляков. — Это просто неприятие нового человека, который пришёл со своими идеями. Сразу началось противодействие новшествам и мероприятиям, всё встретили в штыки. Никакой дискуссии не получилось. Вместо этого сразу пошёл вброс в интернет, письмо президенту и так далее, без какой-то попытки договориться. При этом такая позиция не была согласована на уровне всего коллектива».

По словам Полякова, в обращениях многое не соответствует действительности.

«Например, сильно завышено количество сотрудников, готовых уволиться. Сейчас написано восемь заявлений, четыре из них подписано, а остальные пока рассматриваются дирекцией. Думаю, это никак не отразится на работе учреждения. У нас высококвалифицированные сотрудники, которые взаимозаменяемы. Нас готовы поддержать другие институты — Федеральный центр Дмитрия Рогачёва, республиканская детская клиническая больница. Мы продолжим работать, и дети не пострадают», — утверждает он.

«Обоснованные требования»

Работающий в центре им. Блохина детский онколог Денис Шевцов пояснил RT, что новшества, возмутившие часть коллектива, связаны с введением таких базовых вещей, как электронный документооборот.

«Такие мероприятия вызывают всегда затруднения, поскольку людям приходится адаптироваться, — говорит он. — Однако это общее требование, принятое в цивилизованном мире, а не личное желание директора. Что касается претензий по поводу введения дополнительных собраний, то во всех ведущих мировых центрах взаимодействие мультидисциплинарной команды является основой лечения. Понятно, что это вызывает насторожённость у старого коллектива, но вопрос, почему это принято так остро, остаётся открытым».

По словам собеседника, переработки в сфере здравоохранения неизбежны при работе с тяжёлыми больными.

«Я не думаю, что в этой сфере возможно неукоснительное соблюдение Трудового кодекса. Профессия врача основана на профессионализме и совести, а говорить о переработках в этом сообществе не принято», — считает Шевцов.

Урезание зарплат, по словам опрошенных RT специалистов онкоцентра, не являлось попыткой давления на неугодных сотрудников.

«Это был пересмотр наших зарплатных дел. Мы должны были привести в баланс всю бухгалтерию. Поэтому в июле было однократное сокращение зарплаты, но с августа всё возвращено в прежнем размере. Разовое снижение никак не скажется на среднегодовой зарплате сотрудников», — рассказал RT главврач НИИ клинической онкологии аппарата управления НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Бутенко.

Что касается плохого состояния больничных палат, то, по словам Бутенко, проблема существует давно, но в ближайшие время онкоцентр должен получить новые корпуса.

«Претензии посыпались только сейчас, когда новые уже почти готовы. Это хроническая ситуация, корпуса старые, но пригодные», — сообщил Бутенко.

Связаться со Светланой Варфоломеевой RT не удалось.

В Министерстве здравоохранения назвали неоправданными претензии врачей, а также расценили их действия как «грубое нарушение врачебной этики».

«Требования, которые предъявляет к коллективу директор Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны», — заявили в Минздраве.

Проверка Генпрокуратуры

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года Генеральная прокуратура проводила в центре им. Блохина проверки, в ходе которых выявила нарушения, связанные с использованием имущества учреждения и оказанием платной медицинской помощи, в которой посредником выступало ООО «Русский доктор». Материалы проверки были направлены в Следственный комитет России для уголовно-правовой оценки действий работников онкоцентра.

Источник RT, знакомый с ситуацией, считает, что реальной причиной конфликта могла стать коррупция в медучреждении, которая существовала до прихода нового руководителя.

«Я сотрудник благотворительного фонда и 15 лет работаю со многими больницами, в том числе с онкоцентром им. Блохина, — говорит собеседник. — Там всегда была коррупционная составляющая. Мама, которая там лечила ребёнка, рассказывала, что у неё требовали $1000, хотя ребёнку было положено бесплатное лечение по квоте. В другом известном мне случае врачи сказали, что больному ребёнку могут сделать анализы только через месяц и нужно заплатить, чтобы ускорить процесс».

По словам источника, были и такие случаи, когда за крупную сумму доктора обещали вылечить неизлечимого ребёнка.

«При этом Варфоломееву можно обвинить во многом, но поборов в Центре им. Дмитрия Рогачёва, когда она им руководила, никогда не было», — утверждает собеседник .

В тоже время родственники одной из пациенток онкоцентра рассказали RT, что за три года лечения в центре им. Блохина семья ни с чем подобным не сталкивались.

«Мы не заплатили ни копейки. Всё лечение было, как и положено, бесплатным», — говорят родители ребёнка.