Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ни мира, ни войны: кто сорвал развод войск в Донбассе
Захарова: Трамп называет своими словами то, что делали предшественники
«У политиков нет внятной повестки»: как парламентские выборы в Косове могут повл...
Волкер покинул пост исполнительного директора Института Маккейна
Главная / В России

«Дискуссии не получилось»: что известно о конфликте сотрудников детского онкоцентра Блохина с руководством

08 октября 2019, 00:09  •  54 • В России
В Москве сотрудники детского онкологического центра им. Блохина требуют смены руководства, угрожая массовым увольнением. По словам врачей, с приходом в онкоцентр нового руководителя условия работы ухудшились, а распределение заработной платы стало непрозрачным. Как выяснил RT, ультиматум поддержали не все медики — часть специалистов утверждают, что с давлением не сталкивались, а все новшества в работе связаны с введением общемировых практик.
 
Gettyimages.ru © Morsa Images
 

В сентябре 2019 года сотрудники московского НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина заявили, что новое руководство мешает им работать. В видеообращении, размещённом профсоюзом «Альянс врачей», два детских онколога и два заместителя директора института пожаловались, что в медучреждении нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены больными, а распределение заработных плат сотрудников стало непрозрачным.

«Вместо решения проблем руководство приступило к аппаратной борьбе, — поясняла в обращении онколог Наталья Субботина. — Начисление заработной платы сотрудникам превратилось в закрытый и несправедливый процесс и стало инструментом выдавливания неугодных».

Авторы обращения поставили ультиматум: если руководство центра не сменят, то больницу покинут сразу 26 врачей.

«Докторам добавили домашней работы»

Скандал начал разгораться ещё в июне 2019 года, когда НИИ детской онкологии возглавила Светлана Варфоломеева. Уже спустя несколько недель после назначения сотрудники института в открытом письме попросили президента Владимира Путина отправить её в отставку.

Замглавы НИИ Максим Рыков тогда заявил, что Варфоломеева вынуждает врачей, несогласных с её политикой, увольняться.

«Мы в качестве волонтёров работаем в онкоцентре им. Блохина с 2004 года, — рассказывала RT президент региональной общественной организации инвалидов «Творческое партнёрство» Ирина Гордеева. — Когда пришла Варфоломеева, сразу начались нововведения. Врачей обязали присутствовать на всех обсуждениях — это 2—3 раза в день и подолгу. Докторам добавили бумажной работы. Сама видела, как врачи приходят на работу в восемь утра и засиживаются до девяти вечера. При этом в отделении они почти не были — детьми больше занимались медсёстры. Врачам стали говорить, что если они не выполняют все новые требования, то могут увольняться».

По словам Гордеевой, многие сотрудники уже подали заявления на увольнение, а те, кто ещё не сделал этого, активно ищут новые места для трудоустройства. 

Тот факт, что из-за увеличения числа обязанностей врачи стали уделять меньше внимания пациентам, подтверждают родственники детей, находящихся на лечении.

«Нашим врачам мешают работать. Как я могу объяснить ребёнку, почему мы ждём назначенного приёма врача по два часа в рабочее время? Кроме того, здания больницы старые и без ремонта, а новые корпуса так и не открыли», — жалуется в беседе с RT Инна Борисюк (имя собеседницы изменено по её просьбе. — RT) — бабушка одной из девочек, лечившихся в онкоцентре.

  • Здание Российского онкологического центра имени Н.Н. Блохина
  • Facebook
  • © N.N.BlokhinCRC

«Продолжим работать»

Однако, как выяснил RT, далеко не все врачи оказались готовы поддержать ультиматум.

«Я ещё с 1976 года здесь работаю и могу сказать, что подобные конфликты всегда случаются при смене руководства, — отмечает в разговоре с RT советник директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Владимир Поляков. — Это просто неприятие нового человека, который пришёл со своими идеями. Сразу началось противодействие новшествам и мероприятиям, всё встретили в штыки. Никакой дискуссии не получилось. Вместо этого сразу пошёл вброс в интернет, письмо президенту и так далее, без какой-то попытки договориться. При этом такая позиция не была согласована на уровне всего коллектива».

По словам Полякова, в обращениях многое не соответствует действительности.

«Например, сильно завышено количество сотрудников, готовых уволиться. Сейчас написано восемь заявлений, четыре из них подписано, а остальные пока рассматриваются дирекцией. Думаю, это никак не отразится на работе учреждения. У нас высококвалифицированные сотрудники, которые взаимозаменяемы. Нас готовы поддержать другие институты — Федеральный центр Дмитрия Рогачёва, республиканская детская клиническая больница. Мы продолжим работать, и дети не пострадают», — утверждает он.

«Обоснованные требования»

Работающий в центре им. Блохина детский онколог Денис Шевцов пояснил RT, что новшества, возмутившие часть коллектива, связаны с введением таких базовых вещей, как электронный документооборот.

«Такие мероприятия вызывают всегда затруднения, поскольку людям приходится адаптироваться, — говорит он. — Однако это общее требование, принятое в цивилизованном мире, а не личное желание директора. Что касается претензий по поводу введения дополнительных собраний, то во всех ведущих мировых центрах взаимодействие мультидисциплинарной команды является основой лечения. Понятно, что это вызывает насторожённость у старого коллектива, но вопрос, почему это принято так остро, остаётся открытым».

По словам собеседника, переработки в сфере здравоохранения неизбежны при работе с тяжёлыми больными.

«Я не думаю, что в этой сфере возможно неукоснительное соблюдение Трудового кодекса. Профессия врача основана на профессионализме и совести, а говорить о переработках в этом сообществе не принято», — считает Шевцов.

Урезание зарплат, по словам опрошенных RT специалистов онкоцентра, не являлось попыткой давления на неугодных сотрудников.

«Это был пересмотр наших зарплатных дел. Мы должны были привести в баланс всю бухгалтерию. Поэтому в июле было однократное сокращение зарплаты, но с августа всё возвращено в прежнем размере. Разовое снижение никак не скажется на среднегодовой зарплате сотрудников», — рассказал RT главврач НИИ клинической онкологии аппарата управления НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Бутенко.

Что касается плохого состояния больничных палат, то, по словам Бутенко, проблема существует давно, но в ближайшие время онкоцентр должен получить новые корпуса.

«Претензии посыпались только сейчас, когда новые уже почти готовы. Это хроническая ситуация, корпуса старые, но пригодные», — сообщил Бутенко.

Связаться со Светланой Варфоломеевой RT не удалось. 

В Министерстве здравоохранения назвали неоправданными претензии врачей, а также расценили их действия как «грубое нарушение врачебной этики».

«Требования, которые предъявляет к коллективу директор Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны», — заявили в Минздраве.

Проверка Генпрокуратуры

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года Генеральная прокуратура проводила в центре им. Блохина проверки, в ходе которых выявила нарушения, связанные с использованием имущества учреждения и оказанием платной медицинской помощи, в которой посредником выступало ООО «Русский доктор». Материалы проверки были направлены в Следственный комитет России для уголовно-правовой оценки действий работников онкоцентра.

Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки

Источник RT, знакомый с ситуацией, считает, что реальной причиной конфликта могла стать коррупция в медучреждении, которая существовала до прихода нового руководителя.

«Я сотрудник благотворительного фонда и 15 лет работаю со многими больницами, в том числе с онкоцентром им. Блохина, — говорит собеседник. — Там всегда была коррупционная составляющая. Мама, которая там лечила ребёнка, рассказывала, что у неё требовали $1000, хотя ребёнку было положено бесплатное лечение по квоте. В другом известном мне случае врачи сказали, что больному ребёнку могут сделать анализы только через месяц и нужно заплатить, чтобы ускорить процесс».

По словам источника, были и такие случаи, когда за крупную сумму доктора обещали вылечить неизлечимого ребёнка.

«При этом Варфоломееву можно обвинить во многом, но поборов в Центре им. Дмитрия Рогачёва, когда она им руководила, никогда не было», — утверждает собеседник . 

В тоже время родственники одной из пациенток онкоцентра рассказали RT, что за три года лечения в центре им. Блохина семья ни с чем подобным не сталкивались.

«Мы не заплатили ни копейки. Всё лечение было, как и положено, бесплатным», — говорят родители ребёнка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
07 октября 2019, 03:09
Вера Гуревич, классный руководитель Владимира Путина: В пятом классе я сказала Володе - хватит лодырничать, берись за учебу
07 октября 2019, 20:54
Новые ставки: предприниматели призвали ослабить налоги для малого и среднего бизнеса
07 октября 2019, 09:39
Мария Захарова прокомментировала допрос депутата Юмашевой в эфире радио «КП»
07 октября 2019, 03:09
Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков
08 октября 2019, 00:09
«Дискуссии не получилось»: что известно о конфликте сотрудников детского онкоцентра Блохина с руководством
06 октября 2019, 20:39
В Киеве прошла репетиция нового Майдана
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2019, 09:39
Ирина Лимаенко: «Украинские снайперы стреляли по кабине, давали понять — мол, уходите»
03 октября 2019, 09:39
Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
06 октября 2019, 21:28
Россия слезает с трубы и зальёт мир «жидким золотом». Мы – непобедимые!
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
07 октября 2019, 01:39
Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
03 октября 2019, 09:39
Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
01 октября 2019, 02:39
Кланы жрут бюджет в три горла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.