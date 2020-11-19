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Дискриминируют не только русских: В Кремле указали на ещё один "прокол" интернет-"гигантов"

19 ноября 2020, 19:10  •  139 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за цензуру, указал на ещё один серьёзный "прокол" зарубежных "гигантов". В Кремле напомнили о том, что те дискриминируют не только российские СМИ и пользователей, но и своих же.
В Кремле подтвердили наличие дискриминации со стороны зарубежных интернет-платформ в адрес российских СМИ и российских пользователей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своём комментарии для журналистов даже указал на один "прокол", который совершили иностранные интернет-"гиганты". По словам представителя Кремля, сама проблема "носит более широкий характер".
"У этих гигантов есть проблемы и со своими клиентами, - обратил внимание Песков. - Они же дискриминируют не только наши СМИ и наших пользователей, они же и своих тоже дискриминируют".
В Кремле отметили, что главное в данной ситуации - защитить отечественных пользователей и СМИ от подобной дискриминации.
Ранее, напомним, в Госдуму на рассмотрение был внесён один из самых ожидаемых законопроектов этого года, касающийся ответных санкций против иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.
По предварительной информации, для "цензоров" планируется не только блокировка, но и замедление трафика, а также штрафы. Санкции снимут только после того, как российский ресурс, подвергшийся цензуре, будет разблокирован.
Летом этого года, напомним, YouTube без объяснения причин заблокировал аккаунт "Первого русского". Царьград ответил судебным иском, создав первый подобный прецедент в нашей стране.

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