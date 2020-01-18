«Дискриминация русскоязычного населения»: подпишет ли Зеленский закон об образовании

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена обратиться в Конституционный суд Украины, если Владимир Зеленский подпишет закон об образовании, который вытесняет из школ русский язык. По её мнению, администрация президента продолжает политику дискриминации русского языка и русскоязычного населения, которую начал Пётр Порошенко. Источники RT в политических партиях Украины считают, что Киев, несмотря на недовольство собственных граждан и критику ряда государств, не откажется от курса предыдущего президента.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его фракция обратится в Конституционный суд Украины, если Владимир Зеленский подпишет принятый Верховной радой закон «О полном общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе русском.

«Власть в своём неприкрытом цинизме дошла до того, что делит украинских детей на сорта: украиноязычные, дети национальных меньшинств, говорящие на официальных языках ЕС, и дети, говорящие на других языках (в первую очередь, конечно, речь идёт о русскоязычных детях). Закон устанавливает, что русскоязычные учащиеся 5-го класса имеют право лишь на 20% уроков на родном языке, а для детей, говорящих на языках ЕС, годовой объём учебного времени на родном языке в четыре раза больше», — отмечается в заявлении Медведчука, размещённом на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Медведчук напомнил, что разные международные организации, в частности Венецианская комиссия, дали чёткие рекомендации по этому поводу.

«Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть положения закона, предусматривающие «дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС», — подчеркнул украинский политик.

Однако, по словам Медведчука, власть в лице правящей партии и администрации Зеленского «приняла очередной националистический закон, узаконивший деление украинских детей на сорта и нанёсший очередной удар по правам русскоязычных граждан».

Глава «Оппозиционной платформы» заявил, что принятие данного закона является очередным шагом, направленным на «продолжение преступной политики дискриминации русского языка и русскоязычного населения», которую проводила предыдущая администрация под руководством Петра Порошенко и продолжает следующая.

«Принятый закон прямо нарушает статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины, предусматривающие право на свободное использование, развитие русского языка в Украине, на получение образования на родном языке, развитие языковой самобытности национальных меньшинств Украины. Поэтому в случае подписания президентом Зеленским данного закона депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратятся в Конституционный суд Украины для отмены этого дискриминационного и антиконституционного акта», — отмечается в заявлении Виктора Медведчука.

Источник RT в партии «Слуга народа», комментируя данную ситуацию, отметил, что Владимир Зеленский и его окружение намерены поддерживать «языковую политику» администрации Петра Порошенко.

«А это означает, что граждане юго-востока вскоре разочаруются в новом главе государства. Очевидно, что русский язык не получит никаких прав на Украине, и такая политика поддерживается на высшем уровне. Зеленский, конечно, публично будет обещать, что никто не будет притеснять обычных людей за общение на русском, венгерском или польском языках. Но на практике никакой лояльности не будет», — пояснил собеседник канала.

В разговоре с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что при Зеленском языковая политика постулируется точно так же, как и при Порошенко.

«Большая часть украинских политиков считает, что это правильный курс, поэтому Киев продолжает принимать подобного рода законопроекты», — отметил эксперт.

Задел Порошенко

Власти Украины в течение последних нескольких лет последовательно проводили в жизнь языковую политику, направленную на исключение русского и других языков из общественной жизни страны. Так, в 2017 году Порошенко подписал закон «Об образовании», который предусматривал переход всего процесса обучения на украинский язык. Впоследствии был также подписан закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Участник общественной акции «Выбор Донбасса» у здания Донецкой городской администрации

РИА Новости

© Сергей Аверин

Соседние страны неоднократно выражали несогласие с такой политикой Киева. Так, Венгрия не раз выступала против законов, которые ущемляют права нацменьшинств на использование своего языка в учебных заведениях, госструктурах и СМИ.

Недовольство Будапешта достигло такой степени, что в начале марта 2018 года венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил Киев в «жестоком нападении» на нацменьшинства.

«Правительство Украины поставило перед собой две националистические цели: одна заключается в том, чтобы воспрепятствовать меньшинствам учиться на родном языке, а другая — помешать им говорить на своём родном языке», — заявил министр.

Кроме того, Будапешт ветирует заявления альянса по украинскому членству, а также любые переговоры по этому вопросу из-за политики Киева по отношению к венгерским языковым меньшинствам, проживающим в стране.

Петер Сийярто снова подтвердил эту позицию 30 октября. По его словам, представитель Венгрии наложил вето на совместное заявление по Украине, которое хотели принять послы стран НАТО, из-за того что Киев отказывается изменять закон о языке, ущемляющий права венгерского меньшинства.

«У нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию», — подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Соседи по Восточной Европе будут продолжать давить на Зеленского в языковом вопросе, убеждён источник RT в партии «Голос».

«Украина декларирует, что является демократическим государством. Но всё заканчивается на языковом вопросе. Я понимаю, что отказ от закона приведёт к волне критики со стороны националистов. Но есть же и большая категория других людей, которые хотят говорить, читать и общаться на русском языке. Разве это не их право, которое к тому же закреплено в Конституции? На месте Зеленского я бы отложил этот вопрос до лучших времён», — подчеркнул депутат.

Действия Зеленского

Команда Владимира Зеленского долгое время воздерживалась от комментариев по поводу языковой политики администрации Петра Порошенко. После выборов пресс-служба Зеленского распространила сообщение, в котором говорилось, что закон о языке будет «тщательно проанализирован» на предмет соблюдения «конституционных прав и интересов всех граждан Украины».

Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich

Однако спустя полгода офис президента так и не предпринял каких-либо действий в плане пересмотра законов об образовании и государственном языке.

Источник RT в партии «Батькивщина» утверждает, что в скором времени на Украине может не остаться СМИ на русском языке.

«Через несколько лет на русском не будет выходить ни одна газета или программа, что не устроит большую часть населения страны. Из-за этого многие перейдут на просмотр российского телевидения, против которого так выступает руководство страны», — говорит депутат.

Схожего мнения придерживается и преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис. Эксперт убеждён, что Киев и дальше будет проводить нынешнюю языковую политику.

«Критика в адрес украинских властей, ограничивающаяся замечаниями и выражением озабоченности, кардинально вряд ли изменит подход администрации Зеленского к вопросу о языке. Его действия укладываются в политику украинизации и тот общий политический курс, который продолжается на Украине уже не первый год и направлен в том числе на повышение роли украинского языка в повседневной жизни», — заключил эксперт.