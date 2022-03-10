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Дискриминация русских становится законом: "Свободу слова по-европейски" обличила Шафран
10 марта 2022, 18:10 • 143 • Политика
Дискриминация русских становится законом на Западе и в странах, ориентированных на США и ЕС. "Свободу слова по-европейски" обличила Анна Шафран. Она заметила, что в этом отношении особенно отличилась Чехия.
Французский министр экономики Брюно Ле Мэр уже отказался от своих слов про "тотальную войну" против России, а президент этого государства Эммануэль Макрон призвал предпринимателей страны не торопиться уходить с рынка России, отметила ведущая, журналистка Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде.
Таким образом, Париж немного сдал назад, но загнать обратно выпущенного из бутылки "джинна нацизма и русофобии" гораздо сложнее, добавила ведущая "Первого русского". Особенно ярко он уже успел наследить, например, в Чехии и Грузии.
Так, в одном из пражских бистро разместили объявление с обращением к гражданам России. От них требуют извиняться и стыдиться перед входом в заведение. Иначе - никакого обслуживания. Аналогичное условие русским клиентам выдвинул один из грузинских банков.
Примечательно, что в законодательстве обеих стран есть запрет отказывать кому-либо в обслуживании на основании гражданства или политической позиции.
Она добавила, что в той же Чехии поддержку военной операции России на Украине уже объявили уголовным преступлением и угрожают тюремным заключением до трёх лет:
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