Дискриминация русских становится законом на Западе и в странах, ориентированных на США и ЕС. "Свободу слова по-европейски" обличила Анна Шафран. Она заметила, что в этом отношении особенно отличилась Чехия.

Французский министр экономики Брюно Ле Мэр уже отказался от своих слов про "тотальную войну" против России, а президент этого государства Эммануэль Макрон призвал предпринимателей страны не торопиться уходить с рынка России, отметила ведущая, журналистка Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде.

Таким образом, Париж немного сдал назад, но загнать обратно выпущенного из бутылки "джинна нацизма и русофобии" гораздо сложнее, добавила ведущая "Первого русского". Особенно ярко он уже успел наследить, например, в Чехии и Грузии.

Так, в одном из пражских бистро разместили объявление с обращением к гражданам России. От них требуют извиняться и стыдиться перед входом в заведение. Иначе - никакого обслуживания. Аналогичное условие русским клиентам выдвинул один из грузинских банков.

Примечательно, что в законодательстве обеих стран есть запрет отказывать кому-либо в обслуживании на основании гражданства или политической позиции.

Вот только глядя на то, как развивается ситуация, возникает вопрос: а долго ли ещё продержится этот запрет? Или как в гитлеровской Германии законодательно были зафиксированы ограничения по отношению к евреям, в европейских странах и США теперь будут вполне законно дискриминировать русских и тех, кто поддерживает русских? - подчеркнула Шафран.

Она добавила, что в той же Чехии поддержку военной операции России на Украине уже объявили уголовным преступлением и угрожают тюремным заключением до трёх лет: