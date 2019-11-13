Дискриминация пенсионеров: Эксперт раскритиковал идею отменить пенсионную реформу для жителей Дальнего Востока

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Его слова прокомментировал политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

По его мнению, данное заявление - не более чем попытка отдельного депутата КПРФ поднять хайп и усилить личные позиции в Госдуме. Эксперт указывает, что аргумент, который приводит Харитонов, не имеет никакого смысла. Во-первых, из региона уезжает в основном молодёжь, поэтому возвращение прежнего пенсионного возраста вряд ли чем-то поможет в её удержании. Во-вторых, такая мера будет дискриминацией остальных граждан России по территориальному признаку.

"Есть такое подозрение, что это просто политическая попытка зайти в историю с пенсионной реформой, соответственно, просто используя площадку Дальнего Востока... Попытка с этой платформы лишний раз поднять дискуссию относительно пенсионной реформы, просто в очень оригинальном развороте", - указывает Дмитрий Абзалов.

Эксперт предполагает, что в деле не обошлось и без личных амбиций Харитонова. Абзалов указывает, что если бы это была затея КПРФ в целом, то об этой инициативе объявили бы совершенно иначе, обязательно бы выступил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Это попытка у Харитонова серьёзно укрепить свои позиции. Тем более что на самом деле в КПРФ, в структурах, позиции у него не самые сильные в последнее время", - высказывает мнение эксперт.

Абзалов рассматривает слова Харитонова как попытку серьёзно укрепить свою позицию за счёт захода в перспективную тему, которая особенно релевантна для основного избирателя КПРФ. Если бы у Харитонова был комитет по молодёжи, через него бы зашёл, но этот комитет традиционно отходит не левым.