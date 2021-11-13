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Дискриминация непривитых была предсказана ещё до громкого заявления Голиковой

13 ноября 2021, 07:25  •  257 • Политика
Татьяна Голикова обещала продолжение дискриминации граждан России, не желающих прививаться от ковида. Впрочем, сказанное ей было предсказано ещё за несколько дней до заявления.
По следам заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о законопроектах, регламентирующих применение QR-кодов в России, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов напомнил о собственном прогнозе или, если хотите, пророчестве касаемо продолжения нашей жизни в условиях пандемии коронавируса.
QR-коды, по Голиковой, вводятся на территории всей России по единым правилам. Там, где не потребуются коды - в аптеках и небольших магазинах с товарами первой необходимости, придётся соблюдать масочно-перчаточный режим. Впрочем, и в остальных местах такой режим пока никто не отменял. Дмитрий Смирнов полагает, что давление на невакцинированных граждан будет усиливаться постоянно. Его пророчество выглядит следующим образом (приводим без купюр):
  • Несмотря на громкие заявления о добровольности вакцинации, давно очевидно, что добровольно никакого необходимого популяционного иммунитета достичь невозможно.
  • Единственный оставшийся действенный метод - постепенная дискриминация непривитых, путь, которым, впрочем, активно уже идёт весь мир.
  • Другого способа подстегнуть массовую вакцинацию, кроме как ввести повсеместный вход только по QR-кодам, нет. Либо привит, либо ходишь пешком по треугольнику дом-магазин-аптека.
  • Поскольку для вакцинации необходимо время - от объявления до введения должны быть заложены хотя бы пара месяцев.
  • С поправкой на Новый год и каникулы самая реалистичная дата введения тотальных QR-кодов - 1 февраля.
  • Вакцинируйтесь, пусть уже это всё закончится.
Сравнить предсказанное можно с заявлениями Татьяны Голиковой. Совпадение, действительно, максимальное.

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