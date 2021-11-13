|
Дискриминация непривитых была предсказана ещё до громкого заявления Голиковой
13 ноября 2021, 07:25 • 257 • Политика
Татьяна Голикова обещала продолжение дискриминации граждан России, не желающих прививаться от ковида. Впрочем, сказанное ей было предсказано ещё за несколько дней до заявления.
По следам заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о законопроектах, регламентирующих применение QR-кодов в России, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов напомнил о собственном прогнозе или, если хотите, пророчестве касаемо продолжения нашей жизни в условиях пандемии коронавируса.
QR-коды, по Голиковой, вводятся на территории всей России по единым правилам. Там, где не потребуются коды - в аптеках и небольших магазинах с товарами первой необходимости, придётся соблюдать масочно-перчаточный режим. Впрочем, и в остальных местах такой режим пока никто не отменял. Дмитрий Смирнов полагает, что давление на невакцинированных граждан будет усиливаться постоянно. Его пророчество выглядит следующим образом (приводим без купюр):
Сравнить предсказанное можно с заявлениями Татьяны Голиковой. Совпадение, действительно, максимальное.
Подпишитесь на нас
257
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 ноября 2021, 01:45
|
09 ноября 2021, 15:55
|
11 ноября 2021, 01:45
|
09 ноября 2021, 00:45
|
11 ноября 2021, 01:45
|
06 ноября 2021, 19:05
|
07 ноября 2021, 09:40