Дискриминация непривитых была предсказана ещё до громкого заявления Голиковой

Татьяна Голикова обещала продолжение дискриминации граждан России, не желающих прививаться от ковида. Впрочем, сказанное ей было предсказано ещё за несколько дней до заявления.

По следам заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о законопроектах, регламентирующих применение QR-кодов в России, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов напомнил о собственном прогнозе или, если хотите, пророчестве касаемо продолжения нашей жизни в условиях пандемии коронавируса.

QR-коды, по Голиковой, вводятся на территории всей России по единым правилам. Там, где не потребуются коды - в аптеках и небольших магазинах с товарами первой необходимости, придётся соблюдать масочно-перчаточный режим. Впрочем, и в остальных местах такой режим пока никто не отменял. Дмитрий Смирнов полагает, что давление на невакцинированных граждан будет усиливаться постоянно. Его пророчество выглядит следующим образом (приводим без купюр):

Несмотря на громкие заявления о добровольности вакцинации, давно очевидно, что добровольно никакого необходимого популяционного иммунитета достичь невозможно.

Единственный оставшийся действенный метод - постепенная дискриминация непривитых, путь, которым, впрочем, активно уже идёт весь мир.

Другого способа подстегнуть массовую вакцинацию, кроме как ввести повсеместный вход только по QR-кодам, нет. Либо привит, либо ходишь пешком по треугольнику дом-магазин-аптека.

Поскольку для вакцинации необходимо время - от объявления до введения должны быть заложены хотя бы пара месяцев.

С поправкой на Новый год и каникулы самая реалистичная дата введения тотальных QR-кодов - 1 февраля.

Вакцинируйтесь, пусть уже это всё закончится.

Сравнить предсказанное можно с заявлениями Татьяны Голиковой. Совпадение, действительно, максимальное.