«Дискриминационное действие документа»: в ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Германия отклонила заявку Nord Stream 2 AG об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы Евросоюза, которые предполагают распространение на газопровод норм Третьего энергопакета ЕС. В ФРГ отметили, что для получения освобождения строительство газопровода должно было закончиться до 23 мая 2019 года. В ответ в Nord Stream 2 AG подчеркнули, что к этой дате с точки зрения экономической функциональности трубопровод был завершён, и не исключили обжалования решения в немецких судах.

Германия отвергла заявку оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG об освобождении строительства трубопровода от требований Газовой директивы Евросоюза, заявили в Федеральном сетевом агентстве (ФСА) ФРГ.

«15 мая 2020 года коллегия №7 (ФСА. — RT) отклонила ходатайство Nord Stream 2 AG об освобождении от регулирования той части «Северного потока — 2», которая пролегает на территории Германии», — говорится в сообщении.

Напомним, доработанная Газовая директива Евросоюза вступила в силу в мае 2019 года. Суть изменений заключается в распространении норм Третьего энергопакета ЕС на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран «единой Европы», — они обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Также по нормам Третьего энергопакета оператором газопровода должна стать независимая от «Газпрома» компания, а нынешний оператор строительства Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому», для этого не подходит.

«Освобождение, в соответствии с § 28б закона об энергетической экономике, предполагает, что строительство газопровода должно было закончиться до 23 мая 2019 года. «Северный поток — 2» не отвечает этому условию», — пояснили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.

При этом Nord Stream 2 AG настаивает, что к этой дате трубопровод был завершён с точки зрения экономической функциональности.

«На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в размере миллиардов евро задолго до того, как ЕК объявила о своём плане по изменению Газовой директивы. Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения «завершение проекта» до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям основного закона Германии», — цитирует РИА Новости заявление компании.

В компании Nord Stream 2 AG заявили, что отклонение заявки об освобождении немецкого участка газопровода от требований директивы показывает «дискриминационное действие изменённой Газовой директивы ЕС». Там также напомнили, что ещё в прошлом году подали иск об отмене поправок к директиве в Европейский суд общей юрисдикции, а также о том, что ведут арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии.

«Северный поток — 2» является проектом, который получил «все необходимые разрешения» и реализуется в соответствии с международным законодательством, добавил оператор.

«Мы ожидаем получения официального решения, а затем оценим его и рассмотрим дальнейшие действия по защите наших прав, включая обжалование этого решения в немецких судах», — добавили в компании.

Reuters

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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT пояснил, что Еврокомиссия приняла распространение Газовой директивы на морские газопроводы и требовала «довольно быстро всё это сделать от национальных регуляторов».

«Германия долго сопротивлялась и установила дату: если «Северный поток — 2» будет достроен до 23 мая, то он не попадёт под это регулирование», — отметил эксперт.

Он также выразил уверенность, что Nord Stream 2 AG предпримет попытку оспорить это решение через суды.

«Даже если ему не удастся получить право исключения из-под норм Третьего энергопакета, он будет пытаться встроиться в правила игры», — заключил аналитик.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что регулятор объявил об отказе по формальным правовым основаниям (проект не был завершён до 23 мая прошлого года), чтобы сделать исключение из Третьего антимонопольного пакета.

«То есть нельзя владеть газом и заниматься транспортировкой газа. Поэтому сейчас оператор проекта Nord Stream 2 AG будет подавать в суды, чтобы это решение опротестовать. Крайний вариант — создать независимого газового оператора, который будет эксплуатировать «Северный поток—2», а «Газпром» уже будет продавать газ непосредственно сам», — добавил он.

Эксперт пояснил, что данная ситуация не представляет собой серьёзную проблему.

«Главное — достроить газопровод. Всё это нам будет грозить только в конце этого года или в начале следующего... Либо суд (у нас есть год, чтобы посудиться), либо создание независимого оператора, который соответствовал бы европейскому антимонопольному требованию», — заключил Пикин.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод с общей мощностью двух ниток 55 млрд кубометров в год, который идёт из России в Германию через Балтийское море. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Против строительства выступают ряд европейских стран, в частности Польша, Литва и Латвия. Кроме того, остановить проект требует Украина, которая опасается потери доходов от транзита российского газа, и США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Противники строительства утверждают, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности Европы, Россия же неоднократно поясняла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим, а не политическим проектом.