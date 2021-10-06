«Дискредитировать действия местных властей»: в СБ РФ заявили об активизации террористов в интернете во время пандемии

Террористы на фоне пандемии коронавирусной инфекции более активно действуют в интернете. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков. Он отметил, что этот процесс влечёт за собой расширение социальной базы радикалов.

Террористы на фоне пандемии коронавирусной инфекции пытаются использовать заражённых коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков.

«Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава», — рассказал он.

Коков также отметил, что в период пандемии террористические организации активизировались и в интернете.

«Так, например, через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределённости», — пояснил он.

По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что в период массовой самоизоляции произошёл значительный рост востребованности экстремистского контента в интернете, особенно в молодёжной среде.

«Очевидно, что этот процесс влечёт за собой расширение социальной базы радикалов в экстремистских и террористических целях», — подчеркнул замсекретаря СБ.

Ситуация с коронавирусом в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность, что в России не будет вводиться федеральный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — отметила она, напомнив, что у субъектов РФ для этого есть все полномочия, а также разработанные Роспотребнадзором рекомендации.

Кроме того, Матвиенко заявила, что в России нет и быть не может принудительной вакцинации от COVID-19. Спикер Совфеда подчеркнула, что решение о вакцинации должно быть добровольным, а граждане должны понимать, что прививка — единственный способ удержать дальнейшее развитие пандемии. Для этого, по мнению Матвиенко, с людьми необходимо вести разъяснительную работу.

«Это должны делать медики, врачи, это должны делать профессионалы, эксперты, чтобы люди осознанно принимали решение. Мне кажется, что в России информация о развитии COVID-19 ведётся открыто, честно, мы ничего не скрываем от населения — это очень важно. Люди должны понимать, что происходит, в соответствии с этим принимать решение», — заключила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что объявление локдауна — абсолютно нежелательный сценарий для любого региона. Он пояснил, что в приоритете «точечные меры», так как уже наработана определённая методика, а субъекты РФ, согласно своим чрезвычайным полномочиям, принимают меры по борьбе с пандемией в зависимости от того, как на их территориях развивается эпидемиологическая ситуация.

«Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», — подчеркнул представитель Кремля.

4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тенденция увеличения заболевших на 20 и более процентов наблюдается в 12 регионах страны, а в целом уровень заболеваемости COVID-19 растёт в 67 субъектах РФ.

В среду в ведомстве обратили внимание, что в России нет ни одного региона, где разрешены массовые мероприятия более чем с 3 тыс. участников.

В частности, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что спортивные мероприятия в городе в октябре пройдут с 30%-ной заполняемостью трибун.

«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30%-ную заполняемость «Газпром Арены», «Сибур Арены», Ледового дворца и «Юбилейного» в октябре», — написал Пиотровский в своём Telegram-канале.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Он уточнил, что на спортивные мероприятия пустят зрителей с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию, либо при наличии документа о перенесённом заболевании COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об осеннем росте заболеваемости коронавирусом в столице, отметив при этом, что показатели в городе «в два раза ниже пиковых значений».

Вместе с тем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в столице в 2021 году было возбуждено 75 уголовных дел о сбыте фиктивных справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов и о наличии противопоказаний к вакцинации. Обвинение в этих преступлениях предъявлено 30 гражданам. Кроме того, ведомство направило в Роскомнадзор письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предоставляющих «услуги» по оформлению фиктивных справок.