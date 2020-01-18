«Дискредитировал клуб»: украинский ФК «Агробизнес» разорвал контракт с игроком из-за его поездки в Санкт-Петербург

Украинский футбольный клуб «Агробизнес» разорвал соглашение с нападающим Игорем Сикорским из-за его поездки в Санкт-Петербург. В администрации клуба Первой лиги заявили, что своим «демонстративным путешествием» в Россию футболист «дискредитировал» команду. Сам спортсмен признался, что на четыре дня отправился в Северную столицу РФ по приглашению родственников и представить не мог, во что это выльется.

«Жаль, но сегодня футбол — это политика»

Громкий скандал с политическим окрасом разыгрался в конце недели в украинском футболе. Клуб местной Первой лиги (второго по силе дивизиона страны) «Агробизнес» разорвал контракт с одним из своих ведущих футболистов Игорем Сикорским из-за его «демонстративного путешествия в Россию». Дело в том, что спортсмен на днях посетил Санкт-Петербург, а фотографии из поездки выкладывал в соцсетях. В руководстве команды такое поведение Сикорского не поняли и решили поступить максимально жёстко — разорвать с ним трудовые отношения.

«Обидно, но сегодня футбол — это политика. Когда на Украине идёт война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может оставаться в стороне, будто это её не касается», — отмечается в заявлении, размещённом на официальном сайте «Агробизнеса».

В клубе обвинили Сикорского в том, что он своим поведением «дискредитировал» ФК «Агробизнес», который «поддерживает украинскую армию».

Стоит пояснить, что в Киеве продолжают обвинять Москву в причастности к конфликту на юго-востоке страны, а в 2018 году в украинском законодательстве было закреплено именование России как «страны-агрессора». В Москве последовательно отрицают такие обвинения, подчёркивая, что внутриукраинское противостояние в Донбассе обусловлено последствиями государственного переворота 2014 года, в конечном счёте переросшего в вооружённый конфликт между Киевом и самопровозглашёнными республиками.

«В то время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, ещё двое погибли. ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба. ФК «Агробизнес» в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским», — говорится в заявлении.

Также пресс-служба клуба опубликовала скриншот фотографии футболиста в Instagram на Дворцовой площади. В комментарии один из подписчиков спросил у Сикорского, играет ли он ещё в «Агро». Игорь ответил утвердительно, и своё заявление «Агробизнес» завершил фразой: «Нет, Игорь, уже не играешь».

«Предположить не мог, во что это выльется»

Самого Сикорского решение клуба, мягко говоря, удивило. Он отметил, что не ожидал такой реакции от собственной команды. По словам спортсмена, он приехал в Санкт-Петербург на четыре дня по приглашению родственников.

«Честно говоря, даже предположить не мог, во что это выльется. Если бы знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени поднимется такой шум, а клуб захочет расторгнуть контракт, то, понятно, об этой поездке и не задумывался бы. Действительно, это вызвало шок», — приводит слова Сикорского Sportarena.

Он также напомнил, что стал далеко не первым украинским спортсменом, который в последние годы ездил в Россию.

«Почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, например, Александр Усик провёл бой в России, но по-прежнему является героем для многих украинских СМИ. Всё понимаю и согласен с любым решением клуба из Волочиска. Принимаю его таким, какое есть», — добавил игрок.

При этом Сикорский удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии из Санкт-Петербурга. Однако на его странице можно найти сториз с матча КХЛ между СКА и «Йокеритом». Эта встреча состоялась 16 января.

Что касается «Агробизнеса», то клуб из Хмельницкой области лишился одного из своих лидеров: в 18 матчах Первой лиги нападающий забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Во многом благодаря стараниям Сикорского коллектив сражается за выход в элиту и после первой части сезона отстаёт от первого места всего на два очка.

Разрывы контрактов за поддержку сборной России и игру в чемпионате Крыма

Впрочем, этот случай стал далеко не первым в своём роде в украинском футболе. Так, летом 2018-го широкую огласку получило решение львовских «Карпат» разорвать соглашение с молодым вратарём Михаилом Готрой. Юный голкипер пострадал из-за слишком активной поддержки сборной России во время чемпионата мира. Он не стеснялся своих симпатий и выкладывал соответствующие посты в соцсетях, что не ускользнуло от внимания вице-президента «Карпат» Олега Смалийчука.

«Решение по Готре принимал лично, и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне, как на руководителе клуба. Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне. Почти ежедневно убивают моих братьев. А болельщиков прошу простить пацана, уверен, он уже жалеет о своём поступке», — написал Смалийчук в Facebook.

В ответ Готра заявил, что всегда был далёк от политики, а за сборную России во многом болел потому, что её возглавлял известный в прошлом вратарь Станислав Черчесов, команда которого добилась успеха в матче плей-офф с Испанией.

«Я не имел намерения прославлять российский футбол, хотя на данном этапе в восторге от фортуны российских футболистов, которых считали аутсайдерами. По поводу реакции «Карпат» и болельщиков. Сейчас я действительно осмыслил свой поступок и понял, что для них он неприемлем. Я понимаю и принимаю весь тот шквал критики, который исходит от них. Действительно, все болельщики являются преданными патриотами своего государства и украинского футбола, и я в восторге от них», — написал футболист.

Впрочем, решение «Карпат» в данной ситуации на Украине поддержали далеко не все. Например, бывший вице-президент ФФУ Анатолий Попов подчеркнул, что оно не имеет под собой законных оснований.

«Обвинения в сепаратизме — это полный идиотизм, если за такие вещи разрывают контракт. Ничего общего с правовыми футбольными нормами это не имеет. У нас в дисциплинарных правилах нет понятия «футбольный сепаратизм». Поэтому прибегать к таким формулировкам как минимум некорректно. Есть такая известная фраза: «Спорт вне политики». К сожалению, футбол у нас сейчас попал в политический расклад. Вокруг него много наносного, и это не способствует ни политическому урегулированию, ни развитию футбола. Ненависть, которая на этой почве раскручивается, никому не идёт во благо. Надо аккуратно относиться к данной ситуации, разбираться», — приводит слова Попова «Чемпионат».

Чуть позже клуб местной Второй лиги «Верес» из Ровно расторг соглашение с полузащитником Сергеем Чеботарёвым спустя всего три дня после подписания с ним контракта.

В команде объяснили такое решение тем, что они выяснили: в 2016-м украинский футболист выступал в чемпионате Крыма за «Кафу». При этом сам игрок в качестве последних команд указал только «Буковину» и грузинский «Зугдиди».