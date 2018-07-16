Дискредитация наград: хитрый план или нечто меньшее? • 258 • Аналитика



Сразу, с самого начала, скажу, что здесь в заголовке знак вопроса стоит не просто так. Тех читателей, что ждут ответов или выводов, разочарую в первых строках. Нет у меня выводов, нет ответов.



Наоборот, очень хочу спросить вашего мнения.





Тем более что прецедентов последнее время не просто много. Очень много, и все они странные. Но давайте по порядку пойдем. Хотя и порядок – штука в данном деле относительная, потому что понамешаю я — мало не покажется. Но – рискну.



Итак, награды. Все, особенно люди служивые, прекрасно понимают, для чего они, награды, нужны. Для того, чтобы показать, что обладатель данного знака совершил нечто, что отличает его от общей массы людей вокруг.



Согласны с таким определением? Надеюсь.



В Советском Союзе все было просто, как в любой нормальной стране. Были государственные награды, были прописаны статуты каждого ордена или медали, в соответствии с которыми они вручались.



В современной России все, очень мягко говоря, через запасной выход. Есть государственные награды. Есть ведомственные. Есть общественные. А есть просто побрякушки, которые может нацепить на себя каждый. Типа лучшего мужа, клевого рыбака и так далее.



Бред, короче. Хотя это мое личное мнение, не навязываю никому.



Конечно, ни один нормальный человек не нацепит ЭТО на парадный пиджак и не пойдет с медалькой клевого рыбака никуда. Просто потому, что с приколом таким идти адекватному человеку просто некуда.



Однако есть исключения. К сожалению.



Не буду рыться в дебрях интернета, сами нароете «приколов», если захотите. Мне лично хватило выше крыши того, что я увидел на праздновании 75-й годовщины начала сражения на Курской дуге. Понятно, что был я не где-то, а в Прохоровке.



Отмечать Даты с большой буквы на Белгородчине умеют. Факт, с которым я спорить не буду, хотя некоторые моменты меня очень удивили не в лучшую сторону. Но пока речь пойдет не о том. Пока речь у нас идет о наградах.



Просто смотрим на фото. И читаем мои соображения. Уж так вышло, что я немного фалеристикой увлекаюсь, потому чуть-чуть соображаю.







Товарищ гвардии полковник. Вот если отбросить всю звенящую шелуху от КПРФ, то сразу станет понятно, что он воевал. Медаль «За победу над Германией» очень скромно притулилась, но она говорит о том, что орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги» именно с полей Великой Отечественной.



Отвлеку на секунду. Ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Ленина и Октябрьской Революции вручали военным вплоть до развала СССР. Два последних – когда «Знамя» или «Звезду» вручать было палевно. За «операции» в Африке или Латинской Америке, например.



Мало? Мне для земного поклона более чем достаточно . Приписал тогда ветеран пару лет или нет – не знаю. И мне не надо знать, я так вижу. Хорошо выглядит, дай бог здоровья и еще лет 10-15 жизни. Да, кто углядит орден Отечественной войны 1-й степени – это всем давали в 1985 году. Так что я его дальше считать просто не буду, он как подтверждение участия идет.



Другой вопрос – остальной «звон» зачем?



Рядом сидит не менее достойный человек. Ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медаль «За отвагу» и «За победу над Германией». Остальное в минус.







Слева уважаемый человек. Сложно найти среди мишуры, но: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». И поверх всего – «За трудовую доблесть». Он еще после 4-х тяжелых ранений доблестно трудился. Понятно, кстати, почему до Берлина не дошел. Пять ранений – это сложно для жизни вообще, в пехоте – особенно. Пахать до могилы. А кто против, того посадим за экстремизм!



Справа уважаемый человек. «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Остальное – мишура.



С одной стороны, можно понять. Люди пришли, поклонились, вручили, поблагодарили. Это хорошо, это прекрасно. С другой стороны, это просто люди. Не страна, не государство.



Двоякое ощущение, если честно. С одной стороны, Зюганов весьма щедро рассыпает свои «награды». С другой стороны, ценность их от этого не возрастает. Скорее, наоборот. Приходится по примеру казаклоунов выискивать среди мусора реальные награды.



Зачем? Зачем, спрашивается, надо осыпать достойных людей железяками? Никчемными, среди которых просто теряются нормальные награды?



Мария Михайловна Рохлина, санитарка в прошлом, председатель Совета ветеранов гвардейской 95-й стрелковой дивизии сегодня.







«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги». Мало? Для чего? Для уважения храбрости и доблести Марии Михайловны? Более чем достаточно. Более чем. И убей бог, не пойму, зачем нужно все остальное. Муляжи и поделки. Особенно – ордена «Победа». Для весомости?



Как по мне, так не блестяшками весомость придают. Странно. Хорошо выступала Мария Михайловна, хорошие слова говорила. И дела под стать. Зачем же?



Складывается впечатление, что «чем больше навешано», тем больше уважения должно быть. Меня, если честно, эта мысль пугает. И пугала, которых каждый год в интернете выставляют, тоже пугают. Именно обилием глупого и никчемного металла.



В противовес.







Орден Славы третьей степени. Орден Отечественной войны второй. Первой, которую в 1985 году выдавали всем, нет. Медаль «За отвагу». «За победу над Германией». Медаль Жукова. И – «За взятие Кенигсберга». Очень сложная награда. Там все-таки была самая страшная, по моему мнению, мясорубка второй половины войны.



И никакого металлолома.



Северный морской путь: Быстрый рост и зависть США



Снова орден Славы, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги». И юбилеечки. И никакого лишнего звона. Честь и слава во всей красе.



Скажите мне, уважаемые читатели, вот мы, кто нормальные, мы меньше будем уважать тех, на ком лишнего металла нет? Менее искренне желать здоровья и долголетия?



Думаю, нет.



У нас сейчас каждый ветеран на вес платины. И скоро их точно не останется, к нашему величайшему сожалению. Но это жизнь, тут ничего не сделать, как бы нам ни хотелось.



Это, конечно, страшнее, чем все, о чем я тут толкую. Однако, опять же, есть нюансы, в которых кроется дьявол.



Понимающие суть проблемы уже смекнули, о чем я. О подделках. О том, что от эрзац-ордена до эрзац-ветерана один шаг. Опять же, к моему величайшему сожалению.



Понимаю, что организаторам парада в Москве очень хочется, чтобы все выглядело красиво. Чтобы были ветераны, да еще и с наградами. Праздник же.



Но так как горе-менеджеры от фалеристики ничего не соображают, на выходе получается повод для злословия и издевательств в нашу сторону от всех подряд, от Украины до США. И, естественно, раз есть повод, то есть и вполне себе оправданные плевки.



Между прочим, в нашу Победу и нашу историю.



Ну ни за какие коврижки я не поверю, что Шолпан Гриняева, клоунесса высшего класса, веселила наших злопыхателей с трибуны на Красной площади просто так. И по своей инициативе.







Действительно, это же так просто, надо нацепить ворованных наград и просто дойти до первого поста у Красной площади. А там под белы руки до места доведут.



И остальные постоянные клоуны, участники мероприятий, тоже не просто так появились.





Не стал пачкать лишний раз, но вот этот "морской" клоун тоже в звании потом подрос. До капитана первого ранга. А чего? Пять парадов "отзвенел".





Вот этого гражданина постоянно с Гриняевой наблюдали.



Это свинство (иного слова у меня нет) имеет ответственных. У этого свинства есть фамилия, имя и отчество, раз эти люди систематически и регулярно получают пропуска на место проведения главного праздника. На Красную площадь Москвы 9 мая, жирно подчеркну. И проходят проверки в ФСБ. Без проверок никого туда, сами понимаете, не пустят.



А потом еще власти отказывают в возбуждении дела в отношении 85-летней клоунессы Гриняевой. Нет состава. Никакой она выгоды не получила, надев сперва мундир полковника, а потом и генерал-лейтенанта. И навешав наград до… До окончания совести.



Вот так и начинается, театр с вешалки, а запой с рюмочки. Настоящий ветеран прикалывает к пиджаку клоунские бирюльки, клоун добывает (да, несложно, несмотря на статью) боевые награды и вешает их на купленный или заботливо предоставленный «манагером» китель.



Что в итоге?



Может, я не прав, но в итоге теряется сама ценность наград.



Ну, висит там что-то. Звеня и блестя. И что? Сама суть того, что сегодня кто угодно может купить, надеть и звенеть, убивает.



Как и то, что на смену настоящим участникам войны приходят с одобрения властей клоуны и клоунессы. Веселящие сразу на два фронта, и тех, кто заказал шоу, и наших врагов. Которые потом будут еще пару месяцев после очередного мая писать об «асфальтовых полках» Путина. Кого нынче атакует НАТО: Россию или США?



Это если еще не допускать мысли, что они, злословящие, еще и заказчики клоунад. При полном попустительстве власти или в сговоре с ней.



Но и это еще не все. Третий этап. Дискредитация современных наград. Полная и безоговорочная.



Если для кого-то секрет, то открою небольшую тайну. Чтобы сегодня получить орден «За заслуги перед Отечеством», надо всего-навсего быть лояльным сами знаете кому, иметь "немножко" денег и, естественно, знакомых в соответствующих кругах.



Орденок будет подороже, медалька дешевле. Имеет значение, кто будет вручать. Губернатор – минимум, сам… Ну, вы поняли.



Если господин Миллер в конце прошлого года отхватил уже 1-ю степень ордена, неужели он кровиночку-сыночку обидит? Уж медали Миллер-младший достоин самим фактом своего существования, как я понял. Дали. Сложно сказать, какие там заслуги и перед каким Отечеством в 25 лет, но – повесили.



Про Иришу Нельсон мы уже обсуждали. Впервые медалью ордена наградили девицу с пониженной социальной ответственностью, но… Не нам судить.



Ладно, бог с ними, с заслугами перед Отечеством. Что тут говорить, если первым, кто был награжден 1-й степенью ордена, был некто Жак Ширак.



Поговорим о героях?



Казалось бы, да, должно быть что-то святое, не так ли? Но и здесь – увы. Есть герои, и есть… герои.







Есть Герой России прапорщик полиции Вячеслав Михайлович Воробьев. Попал в объектив там же, на Прохоровском поле. Кто не знает, за что Вячеслав Михайлович получил это звание, просто нагуглите и прочитайте. Да, «положить жизнь за други своя» у прапорщика Воробьева не вышло, жизни положила банда террористов в Назрани. Благодаря действиям Воробьева.



Вот Герой. Вот его Звезда, вот его инвалидная коляска, к которой он пока прикован. Искренне надеюсь, что пока. Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 1



И вот герой Кириенко…



Нет, конечно, Сергей Владиленович столько сделал для страны, что ордена «За заслуги перед Отечеством» будем мало. Хотя орден у него есть уже.



К странному финалу мы идем. На словах если – все красиво. Память, исторические ценности и так далее. На деле – эрзац всего, до чего только можно дотянуться. Эрзац-награды на эрзац-героях. Совсем немножко обмана и нивелирования. Один Кириенко на десятки боевых летчиков, космонавтов, силовиков – это немного. Примерно, как одна клоунесса Гриняева на десятки Рохлиных.



Но ложка… дегтя портит бочку меда. Увы.



Как я понимаю, Кириенко — это пробный шар. Там за его спиной очередь к заветной медали стоит. "Хозяева страны", у которых есть уже все побрякушки, мыслимые и немыслимые, а вот звания Героя России нет. И стоит ждать новых "героев" типа Тимченко, Сечина, Миллера, Ротенберга, Медведева и прочих. Кто сделал для страны столько, что обесцененного "За заслуги" уже не хватает.



Ждем-с...



Собственно, все, что я хотел сказать, сказал. Теперь вопрос для обсуждения.



Как вы думаете, уважаемые читатели, насколько вредна существующая система, когда награду ведомственную или общественную можно просто купить и увенчать себя, любимого? Или наоборот, насколько она полезна?



Господин Зюганов, штампующий поделки на тему орденов СССР и раздающий их весьма щедро, – это хорошо или плохо? И кто более вреден: раздающий эрзац-ордена Зюганов или начавший плодить эрзац-героев Путин?



И насколько нужны нам в будущем эрзац-герои? Ну, конечно, при условии, что нам не нужно эрзац-будущее? Сразу, с самого начала, скажу, что здесь в заголовке знак вопроса стоит не просто так. Тех читателей, что ждут ответов или выводов, разочарую в первых строках. Нет у меня выводов, нет ответов.Наоборот, очень хочу спросить вашего мнения.Тем более что прецедентов последнее время не просто много. Очень много, и все они странные. Но давайте по порядку пойдем. Хотя и порядок – штука в данном деле относительная, потому что понамешаю я — мало не покажется. Но – рискну.Итак, награды. Все, особенно люди служивые, прекрасно понимают, для чего они, награды, нужны. Для того, чтобы показать, что обладатель данного знака совершил нечто, что отличает его от общей массы людей вокруг.Согласны с таким определением? Надеюсь.В Советском Союзе все было просто, как в любой нормальной стране. Были государственные награды, были прописаны статуты каждого ордена или медали, в соответствии с которыми они вручались.В современной России все, очень мягко говоря, через запасной выход. Есть государственные награды. Есть ведомственные. Есть общественные. А есть просто побрякушки, которые может нацепить на себя каждый. Типа лучшего мужа, клевого рыбака и так далее.Бред, короче. Хотя это мое личное мнение, не навязываю никому.Конечно, ни один нормальный человек не нацепит ЭТО на парадный пиджак и не пойдет с медалькой клевого рыбака никуда. Просто потому, что с приколом таким идти адекватному человеку просто некуда.Однако есть исключения. К сожалению.Не буду рыться в дебрях интернета, сами нароете «приколов», если захотите. Мне лично хватило выше крыши того, что я увидел на праздновании 75-й годовщины начала сражения на Курской дуге. Понятно, что был я не где-то, а в Прохоровке.Отмечать Даты с большой буквы на Белгородчине умеют. Факт, с которым я спорить не буду, хотя некоторые моменты меня очень удивили не в лучшую сторону. Но пока речь пойдет не о том. Пока речь у нас идет о наградах.Просто смотрим на фото. И читаем мои соображения. Уж так вышло, что я немного фалеристикой увлекаюсь, потому чуть-чуть соображаю.Товарищ гвардии полковник. Вот если отбросить всю звенящую шелуху от КПРФ, то сразу станет понятно, что он воевал. Медаль «За победу над Германией» очень скромно притулилась, но она говорит о том, что орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги» именно с полей Великой Отечественной.Мало? Мне. Приписал тогда ветеран пару лет или нет – не знаю. И мне не надо знать, я так вижу. Хорошо выглядит, дай бог здоровья и еще лет 10-15 жизни. Да, кто углядит орден Отечественной войны 1-й степени – это всем давали в 1985 году. Так что я его дальше считать просто не буду, он как подтверждение участия идет.Другой вопрос – остальной «звон» зачем?Рядом сидит не менее достойный человек. Ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медаль «За отвагу» и «За победу над Германией». Остальное в минус.Слева уважаемый человек. Сложно найти среди мишуры, но: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». И поверх всего – «За трудовую доблесть». Он еще после 4-х тяжелых ранений доблестно трудился. Понятно, кстати, почему до Берлина не дошел. Пять ранений – это сложно для жизни вообще, в пехоте – особенно.Справа уважаемый человек. «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Остальное – мишура.С одной стороны, можно понять. Люди пришли, поклонились, вручили, поблагодарили. Это хорошо, это прекрасно. С другой стороны, это просто люди. Не страна, не государство.Двоякое ощущение, если честно. С одной стороны, Зюганов весьма щедро рассыпает свои «награды». С другой стороны, ценность их от этого не возрастает. Скорее, наоборот. Приходится по примеру казаклоунов выискивать среди мусора реальные награды.Зачем? Зачем, спрашивается, надо осыпать достойных людей железяками? Никчемными, среди которых просто теряются нормальные награды?Мария Михайловна Рохлина, санитарка в прошлом, председатель Совета ветеранов гвардейской 95-й стрелковой дивизии сегодня.«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги». Мало? Для чего? Для уважения храбрости и доблести Марии Михайловны? Более чем достаточно. Более чем. И убей бог, не пойму, зачем нужно все остальное. Муляжи и поделки. Особенно – ордена «Победа». Для весомости?Как по мне, так не блестяшками весомость придают. Странно. Хорошо выступала Мария Михайловна, хорошие слова говорила. И дела под стать. Зачем же?Складывается впечатление, что «чем больше навешано», тем больше уважения должно быть. Меня, если честно, эта мысль пугает. И пугала, которых каждый год в интернете выставляют, тоже пугают. Именно обилием глупого и никчемного металла.В противовес.Орден Славы третьей степени. Орден Отечественной войны второй. Первой, которую в 1985 году выдавали всем, нет. Медаль «За отвагу». «За победу над Германией». Медаль Жукова. И – «За взятие Кенигсберга». Очень сложная награда. Там все-таки была самая страшная, по моему мнению, мясорубка второй половины войны.И никакого металлолома.Снова орден Славы, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги». И юбилеечки. И никакого лишнего звона. Честь и слава во всей красе.Скажите мне, уважаемые читатели, вот мы, кто нормальные, мы меньше будем уважать тех, на ком лишнего металла нет? Менее искренне желать здоровья и долголетия?Думаю, нет.У нас сейчас каждый ветеран на вес платины. И скоро их точно не останется, к нашему величайшему сожалению. Но это жизнь, тут ничего не сделать, как бы нам ни хотелось.Это, конечно, страшнее, чем все, о чем я тут толкую. Однако, опять же, есть нюансы, в которых кроется дьявол.Понимающие суть проблемы уже смекнули, о чем я. О подделках. О том, что от эрзац-ордена до эрзац-ветерана один шаг. Опять же, к моему величайшему сожалению.Понимаю, что организаторам парада в Москве очень хочется, чтобы все выглядело красиво. Чтобы были ветераны, да еще и с наградами. Праздник же.Но так как горе-менеджеры от фалеристики ничего не соображают, на выходе получается повод для злословия и издевательств в нашу сторону от всех подряд, от Украины до США. И, естественно, раз есть повод, то есть и вполне себе оправданные плевки.Между прочим, в нашу Победу и нашу историю.Ну ни за какие коврижки я не поверю, что Шолпан Гриняева, клоунесса высшего класса, веселила наших злопыхателей с трибуны на Красной площади просто так. И по своей инициативе.Действительно, это же так просто, надо нацепить ворованных наград и просто дойти до первого поста у Красной площади. А там под белы руки до места доведут.И остальные постоянные клоуны, участники мероприятий, тоже не просто так появились.Это свинство (иного слова у меня нет) имеет ответственных. У этого свинства есть фамилия, имя и отчество, раз эти люди систематически и регулярно получают пропуска на место проведения главного праздника. На Красную площадь Москвы 9 мая, жирно подчеркну. И проходят проверки в ФСБ. Без проверок никого туда, сами понимаете, не пустят.А потом еще власти отказывают в возбуждении дела в отношении 85-летней клоунессы Гриняевой. Нет состава. Никакой она выгоды не получила, надев сперва мундир полковника, а потом и генерал-лейтенанта. И навешав наград до… До окончания совести.Вот так и начинается, театр с вешалки, а запой с рюмочки. Настоящий ветеран прикалывает к пиджаку клоунские бирюльки, клоун добывает (да, несложно, несмотря на статью) боевые награды и вешает их на купленный или заботливо предоставленный «манагером» китель.Что в итоге?Может, я не прав, но в итоге теряется сама ценность наград.Ну, висит там что-то. Звеня и блестя. И что? Сама суть того, что сегодня кто угодно может купить, надеть и звенеть, убивает.Как и то, что на смену настоящим участникам войны приходят с одобрения властей клоуны и клоунессы. Веселящие сразу на два фронта, и тех, кто заказал шоу, и наших врагов. Которые потом будут еще пару месяцев после очередного мая писать об «асфальтовых полках» Путина.Это если еще не допускать мысли, что они, злословящие, еще и заказчики клоунад. При полном попустительстве власти или в сговоре с ней.Но и это еще не все. Третий этап. Дискредитация современных наград. Полная и безоговорочная.Если для кого-то секрет, то открою небольшую тайну. Чтобы сегодня получить орден «За заслуги перед Отечеством», надо всего-навсего быть лояльным сами знаете кому, иметь "немножко" денег и, естественно, знакомых в соответствующих кругах.Орденок будет подороже, медалька дешевле. Имеет значение, кто будет вручать. Губернатор – минимум, сам… Ну, вы поняли.Если господин Миллер в конце прошлого года отхватил уже 1-ю степень ордена, неужели он кровиночку-сыночку обидит? Уж медали Миллер-младший достоин самим фактом своего существования, как я понял. Дали. Сложно сказать, какие там заслуги и перед каким Отечеством в 25 лет, но – повесили.Про Иришу Нельсон мы уже обсуждали. Впервые медалью ордена наградили девицу с пониженной социальной ответственностью, но… Не нам судить.Ладно, бог с ними, с заслугами перед Отечеством. Что тут говорить, если первым, кто был награжден 1-й степенью ордена, был некто Жак Ширак.Поговорим о героях?Казалось бы, да, должно быть что-то святое, не так ли? Но и здесь – увы. Есть герои, и есть… герои.Есть Герой России прапорщик полиции Вячеслав Михайлович Воробьев. Попал в объектив там же, на Прохоровском поле. Кто не знает, за что Вячеслав Михайлович получил это звание, просто нагуглите и прочитайте. Да, «положить жизнь за други своя» у прапорщика Воробьева не вышло, жизни положила банда террористов в Назрани. Благодаря действиям Воробьева.Вот Герой. Вот его Звезда, вот его инвалидная коляска, к которой он пока прикован. Искренне надеюсь, что пока.И вот герой Кириенко…Нет, конечно, Сергей Владиленович столько сделал для страны, что ордена «За заслуги перед Отечеством» будем мало. Хотя орден у него есть уже.К странному финалу мы идем. На словах если – все красиво. Память, исторические ценности и так далее. На деле – эрзац всего, до чего только можно дотянуться. Эрзац-награды на эрзац-героях. Совсем немножко обмана и нивелирования. Один Кириенко на десятки боевых летчиков, космонавтов, силовиков – это немного. Примерно, как одна клоунесса Гриняева на десятки Рохлиных.Но ложка… дегтя портит бочку меда. Увы.Как я понимаю, Кириенко — это пробный шар. Там за его спиной очередь к заветной медали стоит. "Хозяева страны", у которых есть уже все побрякушки, мыслимые и немыслимые, а вот звания Героя России нет. И стоит ждать новых "героев" типа Тимченко, Сечина, Миллера, Ротенберга, Медведева и прочих. Кто сделал для страны столько, что обесцененного "За заслуги" уже не хватает.Ждем-с...Собственно, все, что я хотел сказать, сказал. Теперь вопрос для обсуждения.Как вы думаете, уважаемые читатели, насколько вредна существующая система, когда награду ведомственную или общественную можно просто купить и увенчать себя, любимого? Или наоборот, насколько она полезна?Господин Зюганов, штампующий поделки на тему орденов СССР и раздающий их весьма щедро, – это хорошо или плохо? И кто более вреден: раздающий эрзац-ордена Зюганов или начавший плодить эрзац-героев Путин?И насколько нужны нам в будущем эрзац-герои? Ну, конечно, при условии, что нам не нужно эрзац-будущее? Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 258 Источник Похожие новости Кого нынче атакует НАТО: Россию или США? Кинозал. Голливуд – фабрика мифов о свободе воли. Часть 1 Дискредитация наград: хитрый план или нечто меньшее?

Минувший саммит НАТО: пройдёмся по итогам С пользой для пенсионного дела Пахать до могилы. А кто против, того посадим за экстремизм! Новости партнеров