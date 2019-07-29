Дискредитация КПРФ. Что не так с современными коммунистами? • 55 • Аналитика





Митинг в Санкт-Петербурге 24 июля





В Санкт-Петербурге 24 июля прошёл митинг под названием «Против произвола на выборах в Петербурге» (имеются в виду выборы губернатора и муниципальных депутатов Петербурга 8 сентября 2019 года). Митинг объединил более десяти различных организаций. Присутствовали там и специфические граждане из рядов профессиональных оппозиционеров, включая недавно оскандалившегося на теме наркотических средств Максима Резника. В толпе развевались флаги таких прозападных партий, как «Яблоко», «Партия роста», а также множество тряпиц различных либеральных движений, по традиции роящихся около Навального или Яшина.





Митинг в Санкт-Петербурге 24 июля



И вот над головами этой публики взвились и красные флаги КПРФ, а лидером «коммунистов» в том мероприятии был не кто-нибудь, а сам Владимир Бортко. Участие патриотической партии в подобной акции уже вызывает вопросы политической чистоплотности. Но ситуацию усугубила группа молодчиков, которые размахивали флагами… Украины и Евросоюза. И, разумеется, согласованный митинг «за честные выборы» не смог удержаться в рамках указанной темы. Были даже призывы в поддержку гражданки Соболь, которая к Петербургу никакого отношения не имеет и ведёт свою «борьбу» в Москве. В итоге силы, которые вывели представители КПРФ, просто сыграли массовку для прозападной оппозиции. Всего полиция насчитала 2200 участников.



Гэндальф Красный спешит на помощь

Казалось бы, единичный случай. Просто набор политических просчётов – наивная надежда на порядочность прозападных коллег, помноженная на обязательное присутствие в таких толпах провокаторов, которых упорно не желают фильтровать даже опытные в политике организации. Однако данный случай — просто звено в целой цепи откровенно провокационных промахов, которые порождают всё новые вопросы.



Так, в том же Санкт-Петербурге в муниципальные депутаты от КПРФ баллотируется гражданка Эмма Райман. До того как ринуться в политику, хотя обязанности мундепов необычайно далеки от выдвигаемых кандидатами громких лозунгов, Эмма состоялась как парапсихолог, экстрасенс, эзотерик и участница шоу «Чёрное Белое».







Согласно данным сетевого издания «Daily Storm», гражданка Райман, кроме своей специфической «профессиональной» деятельности, имеет целый ряд других заслуг перед обществом, которое жаждет облагодетельствовать. До того как стать членом коммунистической партии, Эмма в течение года состояла в партии «Яблоко». И покинула Райман сию партию не по идеологическим разногласиям или из-за декларируемой программы, а по той причине, что не смогла найти общего языка с Максимом Кацем (ещё один борец «за нашу и вашу»), заподозрив последнего в коррупции.



В личном интервью «Daily Storm» свежеиспечённая коммунистка раскрылась ещё больше, накрыв избирателей порцией подозрений в дееспособности партийных фильтров и принципов КПРФ. Так, на вопрос, почему в лозунги Эмма вывела словосочетание «магия красного», она ответила:

«Красный цвет — это цвет КПРФ, цвет динамики, активности и победы. Плюс мы идем по Красносельскому району. Почему магия? Она говорит о чудесах, а мы вместе с командой будем демонстрировать эти чудеса. Мы покажем, что могут сделать пять простых человек, неравнодушных к жизни граждан в родном районе. Это будет чудо — чудо, которое никто не ждет».



По поводу веры в магию Райман ответила следующее:

«Эзотерика основывается на знаниях наших предков. Эти знания кроются в наблюдении за природой, за миром животных, за миром людей, за звездами. Там огромная кладезь знаний! Мы не можем совершать какие-то открытия в науке, если будем опираться только лишь на классическую науку, на то, что известно современности. Обрати внимание, что все известные серьезные деятели, ученые делали свои открытия на стыке рационального и иррационального. Они все так или иначе были связаны либо с религией, либо исповедовали древние культы».









Нет, автор отнюдь не ханжа или сноб. Он обожает заброшенные объекты с сильной энергетикой, которая, правда, выражается в мурашках, бегающих по спине, и облазил почти все дольмены Черноморского побережья, даже встречал рассвет на вершине горы Нексус (Геленджик) у древнего дольменного комплекса. Но в политической борьбе важно не только отстоять свои взгляды, но и прагматично подходить к самому завоеванию голосов избирателей, а наличие «боевого мага» — сомнительная затея.



Шаман-воин едет свергать Путина

Но Эмма Райман не одинока в обойме оппозиционеров, привлекающих сверхъестественные силы к политической борьбе. Уже который месяц по дорогам России неспешным шагом марширует житель Якутии Александр Габышев. Сам гражданин Габышев называет себя шаманом-воином. Цель его путешествия в советские времена заинтересовала бы разве что сотрудников психиатрической больницы. Вот что утверждает сам Александр:

«Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать. Пока мирными методами — народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие».



Александра можно встретить на трассах нашей необъятной Родины запряжённым в повозку, на которой он везёт свой нехитрый скарб. Выйдя из Якутии весной, он проделывает по 20 км в день и спать ложится в палатке с заходом солнца.





Александр Габышев



Разумеется, такой поступок мигом привлёк оппозиционеров всех мастей. И если для прозападного либерального крыла в порядке вещей солидаризироваться с маргинальными гражданами вроде псевдохудожника Пети Павленского, недавно покинувшего французскую психиатрическую клинику, то вот появление на пути шамана-воина представителя КПРФ явно мало кто ожидал.



На подходе Александра к Чите его встретил сначала кандидат в городскую думу от КПРФ тёзка Александр Жданов. Коммунист не только поприветствовал шамана-воина, но и впрягся в его повозку, пояснив сей поступок следующими словами:

«Мы везём то, на чём будет строиться будущая Россия. Та Россия, где будет свобода, та, в которой будут соблюдаться права человека. Та Россия, которую ждёт народ. Россия без Путина».



Если учесть содержимое тележки, то надо признать: немного Жданов оставил нам для фундамента будущего. Всё это быстро распространилось по глобальной сети ещё 8-го июля сего года, а уже на 12-ое июля сего года местные члены КПРФ согласовали проведение митинга. Таким образом, у товарищей из Москвы было четыре дня, чтобы созвониться с местным отделением и согласовать чересчур ретивые порывы своих однопартийцев добыть популярность и узнаваемость. Понимающая Москва. Отойти от Киева на безопасное расстояние



Однако никто журить читинских коммунистов не стал. И 12 июля митинг под лозунгами «Россия без Путина», «Нищие граждане — позор правительства» и «Возродим народные суды» прошёл в столице Забайкальского края. Гвоздём программы стал шаман-воин Александр, толкнувший речь в свойственной ему манере самоэкзальтации. Приводить эту речь дословно не вижу смысла, т.к. сеть пестрит видеороликами этого оратора. Закончил Александр просто: «Отныне Путин вам не указ — живите свободно!»







Привлечение к политической борьбе шаманов-воинов и красных магов само по себе нонсенс, но, напомню, это делает та самая партия, представители свердловского отделения которой только в мае этого года выступали против строительства собора в Екатеринбурге, стоя на антиклерикальных позициях. Т.е. шаманы и маги — это приемлемо, а православие — нет?



Возникает естественный вопрос: что происходит внутри КПРФ? Это злонамеренная дискредитация партии, которая почти 30 лет составляет мощную конкуренцию всем своим оппонентам – от правящих кругов до системной оппозиции? Развал естественных идеологических партийных фильтров? Потеря механизма управления собственными отделениями в порыве игры в демократию? Или же острое желание любой ценой омолодить партию, несмотря на привлекаемые кадры? Так или иначе, но данная фигура российских политических шахмат теряет силы самым разрушительным способом – изнутри. Это не может не огорчать, т.к. в России сильных партий с мощной идеологической платформой, находящихся в рядах системной адекватной оппозиции, не дающей партии власти почивать на лаврах, практически нет. Последние президентские выборы для КПРФ, казалось бы, должны были отрезвить руководство партии. Ведь результат, мягко говоря, удручающий. На президентских выборах 2012-го года кандидат от КПРФ и бессменный лидер Геннадий Зюганов набрал более 17% голосов, опередив ближайшего преследователя вдвое. А вот в 2018-м году, когда партия весьма спорно выдвинула в кандидаты Павла Грудинина, представитель КПРФ еле-еле преодолел порог в 10% голосов. Здравый смысл подсказывает, что пора бы провести работу над ошибками. И, видимо, её провели. Правда, пока не ясно, в каком направлении – возродить или угробить?В Санкт-Петербурге 24 июля прошёл митинг под названием «Против произвола на выборах в Петербурге» (имеются в виду выборы губернатора и муниципальных депутатов Петербурга 8 сентября 2019 года). Митинг объединил более десяти различных организаций. Присутствовали там и специфические граждане из рядов профессиональных оппозиционеров, включая недавно оскандалившегося на теме наркотических средств Максима Резника. В толпе развевались флаги таких прозападных партий, как «Яблоко», «Партия роста», а также множество тряпиц различных либеральных движений, по традиции роящихся около Навального или Яшина.И вот над головами этой публики взвились и красные флаги КПРФ, а лидером «коммунистов» в том мероприятии был не кто-нибудь, а сам Владимир Бортко. Участие патриотической партии в подобной акции уже вызывает вопросы политической чистоплотности. Но ситуацию усугубила группа молодчиков, которые размахивали флагами… Украины и Евросоюза. И, разумеется, согласованный митинг «за честные выборы» не смог удержаться в рамках указанной темы. Были даже призывы в поддержку гражданки Соболь, которая к Петербургу никакого отношения не имеет и ведёт свою «борьбу» в Москве. В итоге силы, которые вывели представители КПРФ, просто сыграли массовку для прозападной оппозиции. Всего полиция насчитала 2200 участников.Казалось бы, единичный случай. Просто набор политических просчётов – наивная надежда на порядочность прозападных коллег, помноженная на обязательное присутствие в таких толпах провокаторов, которых упорно не желают фильтровать даже опытные в политике организации. Однако данный случай — просто звено в целой цепи откровенно провокационных промахов, которые порождают всё новые вопросы.Так, в том же Санкт-Петербурге в муниципальные депутаты от КПРФ баллотируется гражданка Эмма Райман. До того как ринуться в политику, хотя обязанности мундепов необычайно далеки от выдвигаемых кандидатами громких лозунгов, Эмма состоялась как парапсихолог, экстрасенс, эзотерик и участница шоу «Чёрное Белое».Согласно данным сетевого издания «Daily Storm», гражданка Райман, кроме своей специфической «профессиональной» деятельности, имеет целый ряд других заслуг перед обществом, которое жаждет облагодетельствовать. До того как стать членом коммунистической партии, Эмма в течение года состояла в партии «Яблоко». И покинула Райман сию партию не по идеологическим разногласиям или из-за декларируемой программы, а по той причине, что не смогла найти общего языка с Максимом Кацем (ещё один борец «за нашу и вашу»), заподозрив последнего в коррупции.В личном интервью «Daily Storm» свежеиспечённая коммунистка раскрылась ещё больше, накрыв избирателей порцией подозрений в дееспособности партийных фильтров и принципов КПРФ. Так, на вопрос, почему в лозунги Эмма вывела словосочетание «магия красного», она ответила:По поводу веры в магию Райман ответила следующее:Нет, автор отнюдь не ханжа или сноб. Он обожает заброшенные объекты с сильной энергетикой, которая, правда, выражается в мурашках, бегающих по спине, и облазил почти все дольмены Черноморского побережья, даже встречал рассвет на вершине горы Нексус (Геленджик) у древнего дольменного комплекса. Но в политической борьбе важно не только отстоять свои взгляды, но и прагматично подходить к самому завоеванию голосов избирателей, а наличие «боевого мага» — сомнительная затея.Но Эмма Райман не одинока в обойме оппозиционеров, привлекающих сверхъестественные силы к политической борьбе. Уже который месяц по дорогам России неспешным шагом марширует житель Якутии Александр Габышев. Сам гражданин Габышев называет себя шаманом-воином. Цель его путешествия в советские времена заинтересовала бы разве что сотрудников психиатрической больницы. Вот что утверждает сам Александр:Александра можно встретить на трассах нашей необъятной Родины запряжённым в повозку, на которой он везёт свой нехитрый скарб. Выйдя из Якутии весной, он проделывает по 20 км в день и спать ложится в палатке с заходом солнца.Разумеется, такой поступок мигом привлёк оппозиционеров всех мастей. И если для прозападного либерального крыла в порядке вещей солидаризироваться с маргинальными гражданами вроде псевдохудожника Пети Павленского, недавно покинувшего французскую психиатрическую клинику, то вот появление на пути шамана-воина представителя КПРФ явно мало кто ожидал.На подходе Александра к Чите его встретил сначала кандидат в городскую думу от КПРФ тёзка Александр Жданов. Коммунист не только поприветствовал шамана-воина, но и впрягся в его повозку, пояснив сей поступок следующими словами:Если учесть содержимое тележки, то надо признать: немного Жданов оставил нам для фундамента будущего. Всё это быстро распространилось по глобальной сети ещё 8-го июля сего года, а уже на 12-ое июля сего года местные члены КПРФ согласовали проведение митинга. Таким образом, у товарищей из Москвы было четыре дня, чтобы созвониться с местным отделением и согласовать чересчур ретивые порывы своих однопартийцев добыть популярность и узнаваемость.Однако никто журить читинских коммунистов не стал. И 12 июля митинг под лозунгами «Россия без Путина», «Нищие граждане — позор правительства» и «Возродим народные суды» прошёл в столице Забайкальского края. Гвоздём программы стал шаман-воин Александр, толкнувший речь в свойственной ему манере самоэкзальтации. Приводить эту речь дословно не вижу смысла, т.к. сеть пестрит видеороликами этого оратора. Закончил Александр просто: «Отныне Путин вам не указ — живите свободно!»Привлечение к политической борьбе шаманов-воинов и красных магов само по себе нонсенс, но, напомню, это делает та самая партия, представители свердловского отделения которой только в мае этого года выступали против строительства собора в Екатеринбурге, стоя на антиклерикальных позициях. Т.е. шаманы и маги — это приемлемо, а православие — нет?Возникает естественный вопрос: что происходит внутри КПРФ? Это злонамеренная дискредитация партии, которая почти 30 лет составляет мощную конкуренцию всем своим оппонентам – от правящих кругов до системной оппозиции? Развал естественных идеологических партийных фильтров? Потеря механизма управления собственными отделениями в порыве игры в демократию? Или же острое желание любой ценой омолодить партию, несмотря на привлекаемые кадры? Так или иначе, но данная фигура российских политических шахмат теряет силы самым разрушительным способом – изнутри. Это не может не огорчать, т.к. в России сильных партий с мощной идеологической платформой, находящихся в рядах системной адекватной оппозиции, не дающей партии власти почивать на лаврах, практически нет. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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