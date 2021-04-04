«Дисбаланс в обществе»: почему британцы протестуют против законопроекта о расширении полномочий полиции

Лондонская полиция задержала 107 человек во время субботних протестов в центре города. Их обвинили в нарушении общественного порядка и нападении на правоохранителей. Демонстрации прошли не только в столице, но и в других городах Соединённого Королевства. Протестующие выступают под лозунгом Kill the Bill — они возмущены законопроектом, который, в частности, позволит полиции ограничивать их участие в акциях под предлогом того, что шумные мероприятия доставляют неудобства окружающим. Противостояние между демонстрантами и стражами порядка обострилось после разгона участников акции в память о Саре Эверард, в похищении и убийстве которой обвиняют лондонского полицейского. Эксперты согласны с доводами протестующих о том, что закон станет наступлением на права граждан, но сомневаются, что власти Великобритании прислушаются к требованиям демонстрантов.

Более 100 человек были задержаны по итогам субботней акции протеста в центре Лондона, участники которой выступали против правительственного законопроекта, расширяющего полномочия правоохранительных органов королевства по запрету уличных демонстраций.

Как пояснили в пресс-службе столичной полиции, протестующие нарушали общественный порядок и законодательство о противодействии распространению COVID-19, а некоторые из них были задержаны за нападение на стражей порядка. В опубликованном вечером 3 апреля релизе сообщалось, что травмы в ходе столкновений с демонстрантами получили десять полицейских.

Как заявили в ведомстве, большинство протестующих соблюдали правила социального дистанцирования и подчинялись просьбам полицейских, однако некоторые, по мнению правоохранителей, намеревались «нарушать покой законопослушных лондонцев».

«Мы всё ещё живём в условиях глобальной пандемии и добились значительного прогресса в сдерживании распространения вируса. Мы не позволим, чтобы эгоистические действия небольшой группы людей поставили под удар прогресс лондонцев», — заявили в полиции.

Пошли на разгон

Протесты под лозунгом Kill the Bill («Убить законопроект») также прошли накануне в других городах Соединённого Королевства, включая Ливерпуль, Бристоль и Бирмингем. Демонстрантов поддержал бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Политик выступил с речью, в которой раскритиковал предлагаемый документ и призвал к борьбе против его принятия.

«Я хочу жить в обществе, в котором безопасно ходить по улице, в котором можно откровенно высказывать своё мнение, участвовать в демонстрации и не просить разрешения на это у полиции или министра внутренних дел», — заявил Корбин.

Законопроект был внесён в палату общин 9 марта 2021 года, но катализатором протестов стал разгон мероприятия в память об убитой Саре Эверард. Женщина пропала без вести вечером 3 марта в лондонском районе Клэпхэм, когда возвращалась домой. Через неделю её тело было найдено в лесу в графстве Кент. Обвинение в похищении и убийстве 33-летней Эверард было предъявлено лондонскому полицейскому Уэйну Казинсу.

Убийство молодой женщины вызвало широкий общественный резонанс, в ряде городов были запланированы траурные акции под лозунгом «Верните наши улицы» (Reclaim These Streets). Однако полиция запретила проведение массовых мероприятий, сославшись на необходимость соблюдать санитарные ограничения на фоне пандемии коронавируса.

Митинг за права и безопасность женщин в память о Саре Эверард

Reuters

© Toby Melville

После запрета движение Reclaim These Streets призвало скорбящих не собираться в городском парке в районе Клэпхэм, вместо этого британцев попросили зажечь в память об убитой Саре Эверард свечи. Однако несколько сотен человек всё же собрались в парке, несмотря на ограничения, чтобы отдать дань памяти погибшей Эверард, чья смерть вызвала общественные дебаты о безопасности женщин в британском обществе в целом.

Полиция разогнала участников мероприятия, несколько женщин были задержаны, несмотря на возмущение других демонстрантов. Эти события активизировали дискуссию вокруг законопроекта, расширяющего полномочия правоохранителей в отношении протестующих.

Шумовое сопровождение

Этот документ среди прочего вносит поправку в полномочия полиции, изложенные в законе о правопорядке от 1986 года. Если документ будет принят, полиция сможет вводить ограничения против слишком шумных мероприятий. Речь в документе идёт об уличных выступлениях настолько громких, что они способны «запугать или притеснить» окружающих, или вызвать у них «серьёзное беспокойство, тревогу или страдания». Это касается в том числе протестов с участием одного человека, уточняется в пояснении, опубликованном на сайте британского парламента.

Кроме того, документ вносит поправку в положения закона о полицейской реформе и социальной ответственности от 2011 года с целью расширить «контролируемую зону» вокруг парламента, где запрещено проведение некоторых протестных мероприятий.

Ещё один раздел поправок посвящён палаточным лагерям протестующих. Законопроектом предлагается снизить порог, позволяющий стражам правопорядка действовать в отношении таких несанкционированных лагерей.

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«Поправки также позволят полиции демонтировать несанкционированные палаточные лагеря, расположенные (полностью или частично) на территории автострад, и запретят повторно разбивать палаточные лагеря на территории, где они были ликвидированы, в течение двенадцати месяцев», — говорится в документе.

Правительство утверждает, что дополнения к закону направлены на защиту интересов рядовых граждан и отрицает упрёки в том, что меры ограничат права британцев на протест.

«Есть случаи, когда поведение участников протеста приводит к недопустимому нарушению порядка или причиняет беспокойство окружающим», — поясняется на сайте британского кабмина в разделе, посвящённом резонансному законопроекту.

Удобный момент

По мнению экспертов, противники законопроекта правы, когда говорят о том, что в случае вступления в силу документ может серьёзно ограничить права даже мирных протестующих. Эксперты полагают, что власти Соединённого Королевства хотят использовать пандемию коронавируса, чтобы провести непопулярный законопроект, поскольку сейчас протесты осложнены санитарными требованиями.

Как отметила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, порядок проведения массовых демонстраций был давно установлен в Великобритании и отвечал потребностям общества.

«Сейчас же власть воспользовалась ситуацией с коронавирусом, чтобы начать вводить ограничения. Ранее подобного рода шаги предпринимались после терактов. Например, был усилен контроль над информационной сферой — интернет-контентом, перепиской в мессенджерах, звонками. Новый законопроект, по сути, означает полный контроль властей над массовыми мероприятиями. Общество может лишиться такого инструмента взаимодействия с властью, как протестные акции», — считает эксперт.

Здание парламента Великобритании

Reuters

© Henry Nicholls

По мнению Ерёминой, власти Великобритании давно хотели провести такую реформу и только ждали удобных обстоятельств. Пандемия коронавируса с её многочисленными ограничениями стала такой возможностью для властей, считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается профессор МГИМО, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Если законопроект будет принят, власти смогут запрещать любые неудобные для себя акции протеста. Сегодня правительство Великобритании сталкивается с многочисленными внутренними проблемами: это и распространение коронавируса, и акции протеста. В таких условиях правящие круги пытаются не допустить возникновения неподконтрольной ситуации, поэтому работают на опережение», — отметил собеседник RT.

При этом правительство ссылается на события 2019 года, когда экологические активисты из движения Extinction Rebellion заблокировали дорожное движение в ряде районов Лондона, что вызвало недовольство многих жителей британской столицы. Как отмечают в правительстве, расходы столичной полиции в связи с действиями активистов достигли тогда £16 млн.

Однако эти аргументы властей убедили далеко не всех британцев — многие считают законопроект наступлением на права граждан и выходят на протесты против предпринимаемых властями мер. По мнению экспертов, речь идёт не о локальных вспышках недовольства, а о настрое почти всего британского общества, которое возмущено инициативой правительства.

«Возмущение в обществе этими предложениями большое. И в целом такие меры со стороны властей лишь создают противоречия между обществом и властью, стимулируют рост радикальных настроений и дисбаланс в обществе», — считает Дмитрий Данилов.

Однако на нынешнем этапе протесты вряд ли смогут поколебать позицию властей, добавил эксперт: «Нынешнее руководство Великобритании вряд ли станет прислушиваться к протестующим. И в ближайшее время власти будут проводить тот же курс. Однако не исключено, что в будущем эти поправки могут быть отменены другим составом правительства».

Наталья Ерёмина тоже сомневается в том, что протесты смогут повлиять на позицию британского руководства.

«Британское общество недовольно инициативой правительства и рассматривает его как нарушение своих прав. Однако протесты вряд ли повлияют на мнение властей», — подытожила она.