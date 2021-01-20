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Директор ЦРУ ушла в отставку. Помпео не сдержал восхищения: "Мы сделали очень много"
20 января 2021, 07:00 • 172 • Политика
Директор ЦРУ Джина Хаспел за день до инаугурации нового президента США подала в отставку. Назначенная на свой пост два года назад, она стала первой женщиной на посту разведывательного ведомства. Помпео, провожая коллегу в отставку, оставил в Twitter восхищённый отзыв о её работе: "Мы сделали очень много".
Глава Центрального разведывательного управления Джина Хаспел ушла в отставку. Об этом сообщается в Twitter ЦРУ. Руководительница ЦРУ была назначена на свой пост в марте 2018 года.
Несмотря на неодобрение со стороны демократов, Трамп всё же утвердил её на посту. При Бараке Обаме Хаспел не удалось добиться значительных политических успехов.
Отмечается, что за кандидатуру Джины Хаспел тогда также активно выступал и Майк Помпео, ныне госсекретарь США.
Провожая коллегу в отставку, он не сдержал восхищения от её работы.
На странице в Twitter он написал, что ЦРУ сделало много работы и наказало плохих парней так, что те никогда и не узнали, что к чему.
Напомним, что в среду, 20 января, состоится инаугурация нового лидера США Джо Байдена. Действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп не намерен встречаться с преемником, он проведёт церемонию утром, до инаугурации, на военной базе Эндрюс.
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