Директор ЦРУ рассказал о «русских наемниках»

Директор ЦРУ Майк Помпео в ходе своего выступления в Сенате в четверг 12 апреля, заявил, что американские войска убили «пару сотен» российских наемников в Сирии в результате массированной атаки в начале этого года, сообщает The Washington Times.

Кандидат на пост руководителя Госдепартамента сказал, что американским законодателям необходимо выходить за рамки санкций против России, чтобы лучше задействовать весь спектр возможного давления. В качестве примера он как раз и привел февральскую атаку в Сирии.

В ночь на 8 февраля пресс-служба штаба операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve), осуществляемой в Сирии и Ираке международной коалицией во главе с США, сообщила, что «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии» (SDF) авиация коалиции нанесла удары по проправительственным войскам САА (Сирийская Арабская Армия).

При этом в пресс-службе подчеркнули, что военные США не располагают точными данными о составе атакованных ВВС США проправительственных сил. По данным телеканала ABC, силы САА участвовали в «хорошо скоординированной атаке с участием танков Т-54 и Т-72, а также артиллерии», сообщает ФАН.

Вскоре издание Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что в результате ответного авиаудара США были убиты более ста человек, передает НСН. Минобороны России ответило, что российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет.

На следующий день активисты Conflict Intelligence Team (CIT) сообщили, что речь идет о несуществующей де-юре частной военной компании «ЧВК Вагнера», которая якобы принимает участие в сирийском конфликте на стороне правительственных сил и действует на месторождениях полезных ископаемых в долине реки Евфрат (именно в этом регионе нанесла авиаудар коалиция).

Через несколько дней пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не имеют данных о каких-либо россиянах, воюющих в Сирии, кроме военнослужащих Вооруженных сил России, которые принимают участие в операции ВКС РФ в поддержку сирийских правительственных сил в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

«Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем», — заявил представитель Кремля журналистам, порекомендовав им обращаться с такими вопросами в российское Минобороны.

Песков также заявил, что информация СМИ о гибели российских граждан в Сирии требует верификации, и призвал не использовать ее как первоисточник.

«Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ как первоисточник. И, конечно же, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится довольно значительное количество наших соотечественников-россиян, и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно», — сказал он.

12 февраля CIT опубликовали имена россиян, которые предположительно погибли в результате авиаудара. По данным коалиции, среди погибших оказались бойцы «ЧВК Вагнера» Алексей Ладыгин, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Владимир Логинов. Ладыгин и Косотуров, по данным CIT, раньше якобы воевали в Донбассе, а Логинов был активным участников казачьего движения. Общее количество погибших CIT не уточнялось. Неделю спустя МИД России признал наличие десятков раненных россиян, передает RT.

«В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. В недавнем столкновении не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства», — пояснялось в сообщении внешнеполитического ведомства.

ЧВК «Вагнер» стала широко известной в России после того, как ее командир Дмитрий Уткин («Вагнер» — его позывной) 9 декабря 2016 года участвовал в приеме в честь Героев Отечества в Георгиевском зале Кремля и фигурировал на протокольной съемке с этого мероприятия.

Факт присутствия Уткина на приеме позднее подтвердил и Дмитрий Песков (но оговорился – Уткин был как кавалер ордена Мужества). Бойцы ЧВК участвовали в боях на Донбассе и в Сирии, не являясь военнослужащими Министерства обороны.