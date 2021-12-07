Директор ЦРУ оценил военную стратегию Путина

Директор ЦРУ Уильям Бернс оценил военную стратегию президента России Путина, отметив, что намерения Кремля неясны, но нельзя недооценивать склонность главы государства к риску.

На фоне звучащих со страниц западных СМИ заявлений о некоем "плане Путина" по "вторжению" на Украину слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о военной тактике и стратегии президента России звучат весьма интригующе.

В частности, как уточняет Reuters, глава американской разведки на мероприятии Wall Street Journal заявил, что, хотя намерения Владимира Путина неясны, сам Бернс никогда не станет недооценивать "склонность российского лидера к риску".

При этом он отметил, что Путин "ставит российские вооружённые силы и российские службы безопасности в такое место, где они могли бы действовать довольно радикально".

Агентство напомнило при этом слова, ранее не раз звучавшие из Кремля: Россия может перемещать свои войска по своей территории по своему усмотрению. И это перемещение не несёт внешней угрозы.