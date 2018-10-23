Директор ЦРУ лично расследует убийство Хашкаджи в Турции

Директор ЦРУ Джина Хаспел вылетела в Турцию. Ее цель там — возглавить расследование убийства саудовского журналиста турецкого происхождения и автора The Washington Post Джамаля Хашкаджи (другие версии транскрипции фамилии — Хашогги и Хашукджи).

Официально сообщение об отправки Хаспел в Турцию пока не подтверждается, однако о нем объявил ряд ведущих американских новостных агентств. Сделано это было со ссылкой на источники в разведывательном сообществе или самом ЦРУ. К примеру, такое сообщение было сделано каналом NBC News.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что не удовлетворен тем, как убийство журналиста было объяснено саудовскими властями. В Эр-Рияде, напомним, заявили, что Хашкаджи был убит из-за ссоры и последующей драки с группой неустановленных лиц.

Журналист исчез 2 октября после того, как вошел в здание саудовской дипломатической миссии в Стамбуле. По утверждениям некоторых СМИ, его могли задержать, подвергнуть допросу и пыткам, а затем обезглавить в присутствии генконсула королевства.