Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вакханалия азарта»: Гаспарян ответил Трампу на угрозы наращивать ядерный арсена...
Мексика под ударом: Надвигающийся на страну ураган «Уилла» признан крайне опасны...
Трамп признался: «Я националист»
«Будет много дипломатии»: Советник главы США «разоткровенничался» в эфире либера...
Главная / Политика

Директор ЦРУ лично расследует убийство Хашкаджи в Турции

23 октября 2018, 06:54  •  92 • Политика
Директор ЦРУ Джина Хаспел вылетела Турцию, чтобы возглавить расследование убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.
Директор ЦРУ Джина Хаспел вылетела в Турцию. Ее цель там — возглавить расследование убийства саудовского журналиста турецкого происхождения и автора The Washington Post Джамаля Хашкаджи (другие версии транскрипции фамилии — Хашогги и Хашукджи).
Официально сообщение об отправки Хаспел в Турцию пока не подтверждается, однако о нем объявил ряд ведущих американских новостных агентств. Сделано это было со ссылкой на источники в разведывательном сообществе или самом ЦРУ. К примеру, такое сообщение было сделано каналом NBC News.
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что не удовлетворен тем, как убийство журналиста было объяснено саудовскими властями. В Эр-Рияде, напомним, заявили, что Хашкаджи был убит из-за ссоры и последующей драки с группой неустановленных лиц.
Журналист исчез 2 октября после того, как вошел в здание саудовской дипломатической миссии в Стамбуле. По утверждениям некоторых СМИ, его могли задержать, подвергнуть допросу и пыткам, а затем обезглавить в присутствии генконсула королевства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

92
Источник
Похожие новости
23 октября 2018, 03:39
Соцсети вспомнили беспардонное разграбление Ливии и Ирака солдатами США
22 октября 2018, 17:54
Горбачев в угоду США чуть не похоронил «бабушку» российских «Искандеров»
23 октября 2018, 06:54
Директор ЦРУ лично расследует убийство Хашкаджи в Турции

23 октября 2018, 03:39
«Будет много дипломатии»: Советник главы США «разоткровенничался» в эфире либеральной радиостанции
23 октября 2018, 06:54
Британия признала, что не имеет доказательств «российского вмешательства» в выборы
22 октября 2018, 17:54
«Избравшая Трампа» бухгалтер из России Елена Хусяйнова ответила чиновникам США
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
23 октября 2018, 03:39
«Они вводят дурацкие законы, мы вынуждены отвечать»: Лоза потребовал санкций против а...
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
23 октября 2018, 06:54
«Даже не думайте об этом»: Вашингтон боится, как бы Россия не прорвала «нефтяную блок...
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 октября 2018, 04:39
Путин отобрал у Лукашенко возможность продавать нефть Украине (Руслан Осташко)
17 октября 2018, 14:24
Великобритания умирает. Слава Англии!
18 октября 2018, 13:09
Киев хочет учения? У России однозначный ответ на проход военных кораблей в Азовское море, заявил Лавров
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
19 октября 2018, 01:54
«За последний год он сильно изменился»: что говорят в Керчи про устроившего стрельбу учащегося политехнического колледжа
22 октября 2018, 17:54
Терпение России вышло: Санкции против Украины могут стать небывало жесткими – эксперты
19 октября 2018, 05:24
Трагедия в Керчи: хватит быть идиотами (Анна Сочина)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.