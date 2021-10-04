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Директор Театра наций опровергла передачу думского мандата Машкову

04 октября 2021, 13:35  •  124 • Политика
Директор Театра наций Мария Ревякина в понедельник, 4 октября, опровергла информацию о передаче актеру Владимиру Машкову депутатского мандата.
«Это фейк <...> Я не понимаю, откуда такая информация», — сказала она «Известиям».
Ранее в этот день был опубликован проект постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК), согласно которому ведомство намерено передать Машкову депутатский мандат Ревякиной.
29 сентября стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка «Единой России», подали в ЦИК заявления об отказе от мандатов депутатов Госдумы VIII созыва. Также от думских мандатов отказались руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Ранее, 27 сентября, президент России Владимир Путин объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе.
Так, Лавров должен был возглавить комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, а Шойгу — комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. Шмелева должна была возглавить комиссию по образованию и науке, тогда как Проценко — комиссию по здравоохранению.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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