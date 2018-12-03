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Директор Ротару прокомментировал отмену выступлений певицы в России

03 декабря 2018, 20:24  •  97 • Украина
Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с kp.ru прокомментировал отмену выступлений в России.
 
© Екатерина Чеснокова РИА Новости
 

«Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение — отменить свои выступления в России», — заявил он.

По его словам, Ротару вне политики, поэтому она не хочет, чтобы политические «распри» каким-то образом отразились на её семье.

На вопрос о том, как певица будет зарабатывать, директор ответил: «К счастью, есть Казахстан. Пока работаем там».

Ранее сообщалось, что Ротару отказалась ехать на выступление в Москву из-за введения на Украине военного положения.

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