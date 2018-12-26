Директор Росгвардии Виктор Золотов: «Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил»

Спецкор «Комсомольской правды» задал несколько вопросов генералу армии Виктору Золотову, когда он выходил с очередного совещания с офицерами Росгвардии. Разговор получился хотя и не запланированным, буквально на ходу, но тем не менее — расставляющим точки над слухами, которые ходили в последнее время.

– Товарищ генерал армии, в уходящем году господин Навальный вызывал Вас на теледебаты. Не могли бы Вы прояснить эту ситуацию на сегодняшний день?

– Если не возражаете, я несколько расширю рамки вашего вопроса. Давайте оттолкнемся с чего все начиналось. Хочу сказать, что когда я вернулся из командировки, мне показали его ролик, в котором он в наглой и хамской манере говорил обо мне, что я - вор. Ворую у личного состава и из бюджета Росгвардии.

Он бегал по магазинам и овощным развалам, доставал мои фотографии и говорил – вот он, кто вас объедает, он - вор. Ну как нормальный человек к этому отнесется? Естественно моим первым желанием было дать этому клеветнику пощечину. Если бы я просто дал ему пощечину, он обязательно побежал бы в суд и стал писать на меня заявление. Более того, из всех этих людей, кто писал в администрацию президента, в следственный комитет, в прокуратуру, по поводу того, что я угрожал Навальному убийством, так вот, я не видел, чтобы кто-то из этих людей во время выходов оппозиции предпринимал какие-то шаги, когда звучали призывы убивать сотрудников Росгвардии и членов их семей, чтобы защитить их. Ведь этого не было ничего. Откуда они взяли, что я собираюсь его убить? Я его вызвал на спарринг. С кем дуэль-то проводить и кому назначать?

Теперь давайте пройдемся по тем вопросам, которые он поднял и вызывал меня на свои теледебаты. Заявил о даче Микояна. («Хапнул ни что иное, как дачу легендарного Микояна» - буквально так заявил ранее Навальный в своем блоге - прим.Ред.) Он не единожды, так сказать, в пафосном стиле, с такой горячностью и патетикой говорил об этой даче. Хочу огорчить этого субъекта и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения. Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян. Но еще раз повторю, та дача находится совершенно в другом месте. Там же, чуть дальше находится и дача Сталина. И когда он расселял на моей даче царскую семью, я думал, что он поселит туда и Сталина. Спасибо, что не поселил. (Борис Ельцин хотел поселить на бывшей даче Микояна членов царской семьи, если бы они вернулись в Россию - прим. Ред.)

Директор Росгвардии Виктор ЗолотовФото: РИА Новости

– Он обвинил Вас в убийстве Немцова.

- Это вообще маразм! Об этом даже говорить не хочется. Я об убийстве Немцова узнал буквально из выпусков новостей. И, естественно, абсолютно никакого отношения к этому убийству не имею. Это огульное обвинение господина Навального.

– Товарищ генерал армии, в своих обращениях Навальный говорил, что ситуация с задержанием на Васильевском спуске (когда Золотов один пошел на разговор с мужчиной, угрожавшим взорвать себя в машине) была инсценировкой. Как Вы к этому относитесь?

– По поводу Васильевского спуска могу сказать одно: я жалею, что не взял с собой этого субъекта, хотел бы посмотреть на него в той ситуации. Мне, действительно, позвонили из правоохранительных структур. Полтора часа с этим, назовем его горе-террористом, не могли как бы там решить вопрос и попросили меня подъехать. Он требовал, чтобы я там присутствовал. Я подъехал и встретился с ним. Вопрос касался службы исполнения наказаний, определенных вещей, которые там происходили. Мы с ним переговорили. Перед этим я попросил его не накалять обстановку, так как по его словам машина якобы напичкана взрывными устройствами. Мы вместе вынули рюкзак, в котором, как он говорил, были взрыватели и газовый баллон. После этого сели в машину, около десяти минут с ним я беседовал, потом предложил ему сдаться. Он с этим согласился. Когда он вышел, я пожал ему руку и пожелал успешного разрешения вопроса, по которому он обращался. (Террорист требовал от силовиков пересмотреть отношение Федеральной службы исполнения наказаний к осужденным фактически ценой собственной свободы - прим. Ред).

– Навальный ставил под сомнение Ваше звание, как Вы стали генералом армии?

– Очень просто, господин Навальный. После окончания Академии Генерального штаба я был вначале заместителем главнокомандующего, потом стал главнокомандующим. За моей спиной 350 тысяч штыков – вот и весь ответ.

– Как Вы относитесь к популярности в кавычках - читать о себе по утрам какие-то новости, о которых даже не имеете представления?

– Популярность – это, наверное, очень громко сказано. Вы знаете, не приемлю клевету и обвинения в убийствах. По-моему, такое ни один человек не может принимать. Я хочу сказать, что горжусь службой под руководством человека, который вновь сделал нашу страну могучей и великой. И я сделаю все для того, чтобы определенные индивидуумы не ввергли ее назад девяностые годы.

– У Вас он и имущества много насчитал?

– Что касается непосредственно имущества, это в продолжение разговора про дачу и так далее, он оценил недвижимость моей семьи в 3,5 миллиарда, в несколько раз завысив эту ценовую составляющую.

Хочу сказать, что все имущество было задекларировано до 2008 года. Поэтому этот субъект говорит о том, что это имущество относится к бюджету Росгвардии. Еще раз повторяю, оно было задекларировано до 2008 года. Соответственно, никакого отношения мое имущество к бюджету Росгвардии не имеет.

– Как Вы его заработали и когда?

– Очень просто. Я в свое время занимался бизнесом. Уже 18 лет бизнесом занимается мой зять и 13 лет работает в бизнесе сын. Более того, этот субъект спрашивает на какие деньги учится мой внук в Англии?

Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь.. Через три года он вернется и я уверен, что будет хорошим экономистом.

- Спасибо большое за разговор.