Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра

Юлия Павлова, директор воевавшего в Донбассе на стороне добровольческих батальонов актёра Анатолия Пашинина, прокомментировала сообщения о том, что артист остался без денег на Украине.

«Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и на «Беларусьфильме», — рассказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее российский актёр Сергей Марочкин сообщил, что Пашинин якобы остался на Украине без денег и был вынужден стать разнорабочим.

По словам Марочкина, Пашинина недавно утвердили на роль в украинском фильме, но впоследствии он покинул проект «из-за своего длинного языка».

В октябре 2018 года Андрей Гергерт, командир батальона, где служил Пашинин, заявил, что актёр провёл на передовой около месяца и приносит больше пользы «в информационной плоскости», чем в бою.