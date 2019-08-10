Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жестк...
Оценки численности участников митинга разнятся более чем в два раза
Главред Forbes в России лишился места из-за конкурентов
Ледокол имени Омеляна
Главная / Украина

Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра

10 августа 2019, 21:54  •  22 • Украина
Юлия Павлова, директор воевавшего в Донбассе на стороне добровольческих батальонов актёра Анатолия Пашинина, прокомментировала сообщения о том, что артист остался без денег на Украине.
 
©Pravda Komsomolskaya globallookpress.com
 

«Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и на «Беларусьфильме», — рассказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее российский актёр Сергей Марочкин сообщил, что Пашинин якобы остался на Украине без денег и был вынужден стать разнорабочим.

По словам Марочкина, Пашинина недавно утвердили на роль в украинском фильме, но впоследствии он покинул проект «из-за своего длинного языка». 

В октябре 2018 года Андрей Гергерт, командир батальона, где служил Пашинин, заявил, что актёр провёл на передовой около месяца и приносит больше пользы «в информационной плоскости», чем в бою.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
10 августа 2019, 15:24
Украинский политолог заявил об «уроке» Зеленскому от Путина и Меркель
09 августа 2019, 23:09
В Турции призвали Эрдогана «открыто» признать Крым российским
10 августа 2019, 18:39
На Украине назвали ориентировочные сроки ремонта всех дорог
10 августа 2019, 15:24
Зеленского призвали сделать доллар национальной валютой
10 августа 2019, 15:24
Украина и Турция создали совместное оружейное предприятие
10 августа 2019, 15:24
Медведчук назвал роль оппозиции в парламенте Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков Р...
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против Росси...
10 августа 2019, 02:39
Вассерман в ответ на претензии француза о царских облигациях напомнил о неоплатном до...
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий ур...
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" пр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 21:09
Посол США пошел? Джону Хантсману выписали "билет в один конец" - из Москвы домой
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
03 августа 2019, 21:09
«Слуга народа» начинает грабёж евроукров (Руслан Осташко)
04 августа 2019, 17:54
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
06 августа 2019, 07:24
«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евроинтеграции
06 августа 2019, 23:39
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.