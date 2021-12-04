Директор МВФ была "предельно откровенно" в заявлении о штамме "омикрон"

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева высказалась о влиянии нового штамма коронавируса "омикрон" на восстановление экономики. В своём заявлении она была, по собственным словам, "предельно откровенна".

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе форума Reuters Next, проходившего в онлайн-формате, сообщила, что распространение нового штамма "омикрон" может затормозить восстановление мировой экономики.

Ничего сенсационного в заявлении не было. Совершенно ясно, что "омикрон" - не изученный штамм, и пока неясно, как именно он будет влиять на мер. Однако именно такая неисследованность и сыграла злую шутку. Рынки начали валиться спустя несколько дней после выявления штамма. Георгиева, говоря о влиянии "омикрона", подчеркнула:

Давайте будем предельно откровенны: новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие.

Таким образом, сделанные в октябре этого года прогнозы МВФ, вероятно, будут понижены, добаивла директор-распорядитель.

Как рассказала Георгиева, фонд "еще до появления этого нового штамма был обеспокоен тем, что восстановление [мировой] экономики, хотя и продолжается, теряет некоторый импульс". "Это связано с замедлением [темпов экономического] роста в двух странах, которые являются движущей силой [мирового экономического] роста - США и Китае. Поскольку дельта-штамм [нового коронавируса] привел к [экономическим] потрясениям, он вызвал дополнительные задержки в [общемировом] производстве", - пояснила глава организации, чьи слова цитируют ТАСС.

По её словам, данная ситуация "усиливает расхождения между странами, восстанавливающимися быстрее, и другими, кто отстает от них". Георгиева добавила, что следующий год "станет более напряженным с точки зрения" задолженности стран по всему миру. Она указала на необходимость в кратчайшие сроки решать проблему задолженности бедных стран.