Он считает, что Фатхи Башага угрожает национальной безопасности Италии

Директор итальянского издания CulturaIdenzia Алессандро Сансони заявил, что Фатхи Башага, возглавляющий МВД ливийского Правительства национального согласия, является угрозой национальной безопасности Италии. Об этом сообщило информационное агентство Agenzia Nova.



Итальянский журналист выступил с критикой в адрес "министра внутренних дел" ПНС во время конференции "Ливия и Восточное Средиземноморье: миграция и конфликты". Сансони сообщил, что управляемое Башагой ведомство тесно сотрудничает с группировками, использующими центральный средиземноморский маршрут для торговли людьми. Это подтверждают многие международные организации.



Журналист уверен, что правительство Италии должен беспокоить тот факт, что министр ПНС сотрудничает с террористами и работорговцами.

Башага также связан с вооруженной группировкой RADA, которую возглавляет Абд аль-Рауф Карра. Он же держит под контролем частную тюрьму "Митига", которая фигурировала в докладах СБ ООН как место, где пытают заключенных.

Участники видеоконференции указали еще на одну угрозу режима Правительства национального согласия. Среди беженцев, стремящихся в Евросоюз, могут оказаться сирийские наемники, которых Турция перебрасывает в Ливию. Это может привести к тому, что радикальные исламисты и работорговцы проникнут в Европу. С такими предупреждениями выступили член парламента от партии "Братья Италии" Августа Монтарулли и вице-президент Национальной молодежной организации Франческо Ди Джузеппе.