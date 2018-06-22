|
Директор группы «Аквариум» прокомментировал инцидент в Киеве
22 июня 2018, 23:39 • 73 • Украина
Директор группы «Аквариум» Максим Ланде в беседе с ФАН прокомментировал инцидент в Киеве.
© Anton Belitsky globallookpress.com
«Какой-то человек выделился с плакатом из общей массы, но общая масса его тут же и поглотила под собственные аплодисменты», — заявил он.
По его словам, музыканты не намерены обращаться в правоохранительные органы.
Как считает Ланде, это нельзя назвать даже недоразумением.
«Я не успел прочитать, что было написано на плакате, некоторые музыканты не успели заметить сам инцидент», — сказал директор группы телеканалу «360».
Группа «Аквариум» нередко выступает с бесплатными уличными концертами в городах, по которым гастролирует.
Подпишитесь на нас
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 июня 2018, 07:55
|
18 июня 2018, 18:39
|
22 июня 2018, 02:56
|
16 июня 2018, 11:24
|
20 июня 2018, 14:39
|
18 июня 2018, 08:54
|
18 июня 2018, 18:39