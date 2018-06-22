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Директор группы «Аквариум» прокомментировал инцидент в Киеве

22 июня 2018, 23:39  •  73 • Украина
Директор группы «Аквариум» Максим Ланде в беседе с ФАН прокомментировал инцидент в Киеве.
 
© Anton Belitsky globallookpress.com
 

«Какой-то человек выделился с плакатом из общей массы, но общая масса его тут же и поглотила под собственные аплодисменты», — заявил он.

По его словам, музыканты не намерены обращаться в правоохранительные органы.

Как считает Ланде, это нельзя назвать даже недоразумением.

«Я не успел прочитать, что было написано на плакате, некоторые музыканты не успели заметить сам инцидент», — сказал директор группы телеканалу «360».

Группа «Аквариум» нередко выступает с бесплатными уличными концертами в городах, по которым гастролирует.

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