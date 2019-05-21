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Директор ФСБ раскрыл планы террористов на заседании в Душанбе
21 мая 2019, 16:09 • 45 • В мире
Глава ФСБ рассказал на заседании в Душанбе, что джихадисты будут использовать для совершения терактов не только своих жен и вдов.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников рассказал о планах международных террористов.
По информации спецслужб, джихадисты намерены использовать для совершения терактов не только своих вдов и жен боевиков, но также и детей.
С таким заявлением выступил Бортников в Душанбе на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.
"Многие из них обучались владению оружием и участвовали в боевых действиях", - сказал Бортников о вдовах террористов.
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