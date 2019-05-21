Директор ФСБ раскрыл планы террористов на заседании в Душанбе

Директор ФСБ РФ Александр Бортников рассказал о планах международных террористов.

По информации спецслужб, джихадисты намерены использовать для совершения терактов не только своих вдов и жен боевиков, но также и детей.

С таким заявлением выступил Бортников в Душанбе на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.

"Многие из них обучались владению оружием и участвовали в боевых действиях", - сказал Бортников о вдовах террористов.