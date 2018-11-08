Директор ФСБ озвучил проблему спецслужб всего мира

Директор ФСБ России Александр Бортников, комментируя ситуацию с мессенджером Telegram, заявил, что «ситуация сложная с точки зрения понимания собственником компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом», и уточнил, что проблема касается спецслужб всего мира.

По итогам XVII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России директор ведомства Александр Бортников прокомментировал непростую ситуацию с Telegram. Он уточнил, что ситуация осложняется тем непониманием в необходимости содействовать спецслужбам, борющимся с терроризмом, которое есть у руководства мессенджера.

Камешек в огород основателя и владельца Павла Дурова очевиден, поскольку тот категорически отказывается сдать ключи для дешифровки переписки пользователей мессенджера. В результате Telegram по решению суда был заблокирован на всей территории России.

Бортников же отметил, что едва возник вопрос безопасности и необходимости защиты общественности, руководство Telegram пообещало самостоятельно зачистить информационное поле.

Но полученной информацией с ФСБ делиться не стало.

По мнению Бортникова, это сегодня «проблема не только для ФСБ, но и для специальных служб в мире».

«Все, что происходит в закрытой части, не всегда становится достоянием спецслужб», - уточнил директор ФСБ, однако отметил, что все же нужно продолжать работу над поиском консенсуса в вопросах обеспечения безопасности.