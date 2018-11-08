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Директор ФСБ озвучил проблему спецслужб всего мира

08 ноября 2018, 19:24  •  68 • Политика
Директор ФСБ России Александр Бортников, комментируя ситуацию с мессенджером Telegram, заявил, что «ситуация сложная с точки зрения понимания собственником компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом», и уточнил, что проблема касается спецслужб всего мира.
По итогам XVII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России директор ведомства Александр Бортников прокомментировал непростую ситуацию с Telegram. Он уточнил, что ситуация осложняется тем непониманием в необходимости содействовать спецслужбам, борющимся с терроризмом, которое есть у руководства мессенджера.
Камешек в огород основателя и владельца Павла Дурова очевиден, поскольку тот категорически отказывается сдать ключи для дешифровки переписки пользователей мессенджера. В результате Telegram по решению суда был заблокирован на всей территории России.
Бортников же отметил, что едва возник вопрос безопасности и необходимости защиты общественности, руководство Telegram пообещало самостоятельно зачистить информационное поле.
Но полученной информацией с ФСБ делиться не стало.
По мнению Бортникова, это сегодня «проблема не только для ФСБ, но и для специальных служб в мире».
«Все, что происходит в закрытой части, не всегда становится достоянием спецслужб», - уточнил директор ФСБ, однако отметил, что все же нужно продолжать работу над поиском консенсуса в вопросах обеспечения безопасности.

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