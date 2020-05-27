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Директор «Энергоатома»: киевские власти сознательно уничтожают атомную энергетику

27 мая 2020, 19:55  •  27 • Украина

Украинское правительство открыто лжет о необходимости провести ремонт энергоблоков АЭС, который якобы «долгое время откладывали».

Об этом написал глава компании «Энергоатом» Петр Котин на своей странице в Facebook.

«Сегодня ограничения, наложенные на нас государством в производстве электроэнергии, упали до исторического минимума – 6630 МВт из 9490 МВт, имеющихся в наличии», – посетовал он, добавив, что «вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны».

Кроме того, Котин открыто заявил о том, что все ремонтные работы на АЭС проводятся согласно плану. Для них не надо прекращать работу энергоблоков. В то же время власти лживо утверждают, что АЭС якобы «долгое время откладывали» ремонт, потому решили воспользоваться случаем ради «повышения безопасности».

«Все мероприятия по безопасности расписаны пошагово и обычно для их реализации не надо ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв», — заявил Котин.

Ранее Котин назвал дискриминационной по отношению к атомной отрасли существующую схему работы на энергорынке и высказался в поддержку перехода на финансовый механизм ПСО.

«Пока мы вынуждены работать в ограниченном режиме. С одной стороны, мы ограничены во входе на рынок, а с другой – нам серьезно урезали объемы производимой электроэнергии», – отметил глава «Энергоатома», добавив, что «это означает, что выход из кризиса осуществляется за счет атомной генерации».

При этом он отметил, что к мнению «Энергоатома» в Минэкоэнерго не прислушиваются и не учитывают, а проблемы не понимают, и объяснил это отсутствием в министерстве специалистов по атомной энергетике.

Согласно информации на сайте компании, 27 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков.

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