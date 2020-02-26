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Дипломаты задолжали миллионы. Британское правительство назвало Россию злостным неплательщиком

26 февраля 2020, 22:39  •  133 • В мире
Россия вошла в пятёрку злостных неплательщиков Великобритании. Парламент этой страны опубликовал список, кто чаще всего не платил за въезд в центр Лондона. Оказалось, что российские дипломаты задолжали миллионы.
Российское посольство на пятом месте в списке неплательщиков. В центр британской столицы представители дипмиссии въезжали примерно 48 тысяч раз бесплатно. В результате накопился долг в 5,7 миллиона фунтов, что эквивалентно приблизительно 484,1 миллиона рублей.
На первом месте в рейтинге американцы. Долг дипломатов из США составляет 12,4 миллиона фунтов за более чем 102 тысячи случаев. Представители дипмиссии из Японии недоплатили в британский бюджет 8,5 миллиона. На третьем месте - Нигерия, на четвёртом - Индия.
В сообщении британского парламента сказано, что всего посольства и иные дипломатические представительства задолжали около 117 миллионов фунтов стерлингов с 2003 года.

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