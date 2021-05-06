Иностранные дипломаты проигнорировали слова жительницы посёлка Горловка Анны Тув, которая на неформальном заседании СБ ООН призвала способствовать прекращению агрессии Киева.

Слова жительницы Горловки Анны Тув были проигнорированы иностранными дипломатами на неформальном заседании СБ ООН. Женщина, потерявшая в 2015-м году мужа и 11-летнюю дочь, рассказала, как именно Украина пытается насаждать мир.

На заседании "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине" она выступила по видеосвязи и рассказала, что Киев фактически проводит "массовое уничтожение населения".

По её словам, до сих пор все бомбоубежища в Горловке открыты, обстрелы не прекращаются, передаёт "РИА Новости".

А на иски, которые подаются в Международный уголовный суд, в ЕСПЧ, в ответ только молчание, посетовала Тув. Она призвала здравомыслящие европейские организации способствовать прекращению агрессии со стороны Киева, но её обращение не было услышано.

Отмечается, что после выступления жительницы Горловки иностранные дипломаты предпочли всё вновь обернуть в лозунги "агрессии России".

Так, они лишь повторили уже известные обвинения, а представительница США и вовсе заявила, что сегодняшнее мероприятие - ещё один пример "дезинформации" со стороны России.

Представитель Лондона обвинил Москву в том, что Россия пытается "отвлечь международное сообщество от её собственных дестабилизирующих действий против Украины".