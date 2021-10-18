Дипломаты в Минске назвали срок, когда объяснят отъезд посла Франции

Посол Франции Николя де Лакост покинул территорию Белоруссии. Дипломаты в Минске назвали срок, когда объяснят произошедшее.

Николя де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска, сообщило агентство France Presse. Представительница французской дипмиссии, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что послу дали срок до 18 октября.

"Да, посол уехал", - подтвердили отъезд де Лакоста в посольстве.

ТАСС пишет, что в дипведомстве пообещали завтра, то есть 18 октября, сделать официальное заявление по этому поводу.

Отметим, что в декабре министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею посол Франции передал копии верительных грамот. Прошло много месяцев, но оригиналов верительных грамот Николя де Лакост президенту Белоруссии Александру Лукашенко так и не вручил.