Дипломаты увидели "тревожный знак" в тишине о Донбассе

В заявлении по итогам встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского ни слова не говорилось о "Минске-2" - договоре по Донбассу. Дипломаты назвали это "тревожным знаком".

"Минск-2" - это единственный договор по урегулированию ситуации в Донбассе, который признан на международном уровне.

"И молчание о нём после встречи в Вашингтоне - тревожный знак", - пишет портал "Страна.ua" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Есть две версии, которые объясняют эту тишину. Первая - Вашингтон просто не желает быть втянутым в переговоры по Донбассу. Вторая, которую многие называют конспирологической, - Байден и Зеленский во время встречи в США или после неё достигли определённых договорённостей, но пока "не вынесли их в публичную плоскость".

Дипломаты предположили, что Госдеп и Джо Байден склоняют президента Украины пойти на компромисс по Донбассу и реализовать формулу Штайнмайера.

Ранее посольство США в Киеве опубликовало заявление, в котором буквально переписывается история. В седьмую годовщину подписания Минских соглашений Штаты заявили, что именно Россия виновна в развязывании войны в Донбассе и должна эту проблему решить, взяв на себя ответственность за прекращение боевых действий. Об ответственности Киева в тексте дипломатов не говорится ничего.