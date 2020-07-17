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Дипломаты стали заложниками розыгрыша Дуды. В Польше недоумевают почему

17 июля 2020, 23:00  •  50 • Политика
Польское Telewizja Republika отмечает, что "жертвами" розыгрыша президента страны Анджея Дуды стали польские представители при ООН. Их отозвали после выходки российских пранкеров. Впрочем, в МИД Польши отказались объясняться перед общественностью за такие действия.
Российские пранкеры Лексус и Вован разыграли польского президента Анджея Дуду. После инцидента с розыгрышем в дело вступил польский МИД. Дипмиссия отозвала двух сотрудников постоянного представительства Польши при ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает Telewizja Republika, якобы они должны были предотвратить этот розыгрыш. Впрочем, в детали этой кадровой стратегии в МИД вдаваться не стали.
Как отмечает польский ресурс, более подробную информацию МИД Польши предоставить отказалось, ссылаясь на характер самого дела.
Впрочем, как отметил один из пранкеров, в немедленном отзыве польских дипломатов при ООН не было смысла.
По словам Лексуса, человек, отозвавший дипломатов из ООН, в гораздо большей степени помог звонку состояться.
Ранее Дуда заявил, что и сам раскусил шутников, звонивших ему по телефону.
По словам польского лидера, он понял, с кем имеет дело, когда пранкеры, звонившие ему от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, смогли без запинки выговорить слово "зубровка" - так называется польский алкогольный напиток, по крепости не уступающий русской водке. Дуда подчеркнул, что португальцу Гуттеришу это слово так легко бы не далось.

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