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Дипломаты России из Сербии объяснили основную ошибку главы Косова
23 октября 2021, 02:05 • 96 • Политика
В посольстве России в Сербии отреагировали на заявление президента непризнанной республики Вьосы Османи, которая объявила о высылке двух сотрудников канцелярии русской дипмиссии.
Дипломаты России объяснили, в чём состояла ключевая ошибка косовского лидера Вьосы Османи. Та ранее потребовала высылки двух представителей России, работающих в Приштине. По её словам, она уже выдала соответствующий запрос вице-премьеру.
В сообщении Османи говорится, что двух должностных лиц Отделения связи России в Косове следует признать персонами нон грата. Президент Косова посчитала, что деятельность русских дипломатов "повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" республики.
Однако, уточнили в русском посольстве в Сербии, они не признают решения Косова. Поскольку Москва не признаёт независимость этой территории, то и решения, принимаемые в Приштине, "не имеют правовой силы".
"На основании резолюции 1244 Совета безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), в том числе по данному вопросу", - уточнили в дипмиссии.
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