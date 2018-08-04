Дипломаты РФ и АСЕАН обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Южно-Китайском море

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Дипломаты из России, Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на министерской встрече стран - участниц Восточноазиатского саммита и 25-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ), прошедших в субботу в Сингапуре, обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Южно-Китайском море. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе мероприятий состоялся обмен мнениями по ключевым международным и региональным проблемам, включая ситуацию на Корейском полуострове и в Южно-Китайском море", - указывается в документе.

Кроме того, участники встречи в рамках выполнения Манильского плана действий на 2018-2022 годы обсудили вопросы практического взаимодействия в энергетике, финансах, образовании, здравоохранении, сферах чрезвычайного реагирования, обеспечения взаимосвязанности, продовольственной безопасности, сотрудничества на море.

Отмечается также, что на сессии АРФ были затронуты вопросы взаимодействия в области обеспечения безопасности и углубления мер доверия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"За Россией вместе с Индонезией закреплено сопредседательство в механизме Межсессионных встреч по противодействию терроризму и транснациональной преступности в 2018-2019 гг. Дана позитивная оценка первых итогов работы запущенного в 2017 г. механизма межсессионных встреч по безопасности использования информационно-коммуникационных технологий", - проинформировали в дипведомстве.

С российской стороны в мероприятиях принял участие заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов. На полях совещаний он провел встречи с генеральным директором (заместителем главы) МИД Индонезии Жозе Таварешем, заместителем руководителя внешнеполитического ведомства Лаоса Тхонгпхане Саванпхетом, постоянным секретарем МИД Сингапура Чи Ви Кионгом и помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном.