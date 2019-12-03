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Дипломаты посольства РФ находятся на связи с россиянином Никитиным, задержанным в США

03 декабря 2019, 22:09  •  31 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в США находится на связи с российским гражданином Олегом Никитиным, которому были предъявлены обвинения в попытке обойти введенные Соединенными Штатами в отношении России санкции на поставки нефтегазового оборудования. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном во вторник на ее странице в Facebook.

"Дипломаты посольства находятся на связи с О. В. Никитиным, содержащимся под стражей в изоляторе штата Джорджия по обвинению в "мошенничестве и отмывании денежных средств", - говорится в сообщении. - Российский гражданин свою вину не признает. С момента ареста россиянина местными властями в сентябре поддерживаем также постоянный контакт с его родственниками и адвокатом".

Как подчеркивается в сообщении, российские дипломаты "продолжат оказывать соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие".

Ранее во вторник пресс-служба Министерства юстиции США сообщила о выдвижении обвинений в отношении россиян Олега Никитина и Антона Черемухина из компании KS Engineering, итальянцев Габриэле Виллоне и Бруно Капарини из компании GVA International Oil and Gas Services, а также американца Дали Бэгроу из компании World Mining and Oil Supply в попытке обойти введенные США в отношении России санкции на поставки нефтегазового оборудования. По данным Минюста, Никитин, Виллоне и Бэгроу были арестованы в Саванне (штат Джорджия) и ожидают суда.

Согласно обвинению, "неназванная компания, находящаяся под контролем российского правительства", якобы заключила контракт с Никитиным и компанией KS Engineering на закупку у американской компании за $17,3 млн газовой турбины Vectra 40G, которая могла быть использована на глубоководной буровой платформе в Арктике. Россияне, по версии обвинения, обратились к посредникам для того, чтобы экспортировать это оборудование и скрыть информацию о его конечном месте использования. "По соображениям национальной безопасности Министерство торговли США запрещает нелицензированные поставки или передачу Vectra российской компании для использования в этих целях", - отмечается в сообщении Минюста.

Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн за нарушение положений Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA ) и Закона о реформе контроля над экспортом 2018 года (Export Control Reform Act of 2018).

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