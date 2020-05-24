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Дипломаты осудили американское СМИ из-за статьи о Путине

24 мая 2020, 11:55  •  32 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться
Российские дипломаты возмутились статьей Bloomberg. В ней говорилось о том, что рейтинг президента России Владимира Путина якобы упал до 27% в апреле из-за кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Посольство потребовало разместить реальные цифры ВЦИОМ.
Дипломаты призвали американских журналистов не вводить в заблуждение своих читателей и не считать, что те не способны найти источник и проверить данные. Статья была опубликована 21 мая. Посольство РФ в США отметило в "Фейсбуке", что есть впечатление, будто агентство специально пишет подобные материалы, чтобы создавать ложное представление об отрицательной динамике в России.
Позже глава ВЦИОМ Валерий Федоров прокомментировал ситуацию РИА "Новости". По его словам, в апреле 61-63% россиян позитивно оценили работу главы государства, при этом уровень доверия к президенту составил 67-69%, а не 27%, как указали американцы. По словам Федорова, социологи не анализировали электоральный рейтинг Путина с 2018 года.

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