Дипломаты одним фактом разбили новые обвинения во взломе "русскими хакерами"

Посольство России в США опровергло публикацию Bloomberg о том, что якобы русские хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США. Голословность обвинений дипломаты доказали всего одним фактом, заставив журналистов вспомнить о профессиональной этике.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что, предположительно, связанные с внешней разведкой России "хакеры" якобы взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США.

В посольстве России в США отреагировали на этот "вброс", категорически опровергнув все голословные обвинения агентства. Свой решительный протест русские дипломаты опубликовали в официальном аккаунте в Facebook.

Кроме того, в посольстве всего одним неопровержимым фактом доказали голословность данных утверждений, особо подчеркнув, что "в самой партии опровергли факт кибернападения".

"Никаких доказательств того, что атака имела место - нет", - говорится в сообщении русских дипломатов.

Там же пристыдили представителей СМИ, распространяющих "огульные обвинения" в адрес России, призвав журналистов "вспомнить о профессиональной этике".

В посольстве также напомнили о том, что кибербезопасности во время двустороннего саммита в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом было отведено "одно из центральных мест". В том числе лидеры договорились о возобновлении диалога в данной сфере на уровне экспертов.

"Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищённость информационной инфраструктуры наших стран, - отметили дипломаты. - Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают".