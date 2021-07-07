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Дипломаты одним фактом разбили новые обвинения во взломе "русскими хакерами"

07 июля 2021, 06:35  •  165 • Политика
Посольство России в США опровергло публикацию Bloomberg о том, что якобы русские хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США. Голословность обвинений дипломаты доказали всего одним фактом, заставив журналистов вспомнить о профессиональной этике.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что, предположительно, связанные с внешней разведкой России "хакеры" якобы взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США.
В посольстве России в США отреагировали на этот "вброс", категорически опровергнув все голословные обвинения агентства. Свой решительный протест русские дипломаты опубликовали в официальном аккаунте в Facebook.
Кроме того, в посольстве всего одним неопровержимым фактом доказали голословность данных утверждений, особо подчеркнув, что "в самой партии опровергли факт кибернападения".
"Никаких доказательств того, что атака имела место - нет", - говорится в сообщении русских дипломатов.
Там же пристыдили представителей СМИ, распространяющих "огульные обвинения" в адрес России, призвав журналистов "вспомнить о профессиональной этике".
В посольстве также напомнили о том, что кибербезопасности во время двустороннего саммита в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом было отведено "одно из центральных мест". В том числе лидеры договорились о возобновлении диалога в данной сфере на уровне экспертов.
"Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищённость информационной инфраструктуры наших стран, - отметили дипломаты. - Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают".

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