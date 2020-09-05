Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России

Соответствующее заявление выпустили в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его немецкий коллега Хайко Маас. Дипломаты выразили надежду на то, что Москва даст объяснения по "Новичку".

Они оба глубоко потрясены этим нападением на господина Навального, которое является очень серьёзным ударом по основополагающим принципам демократии и политическому плюрализму, - пояснили в МИД Германии.

Отметим, что объяснения ранее уже озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва предоставила Берлину всю информацию по Навальному, которая у неё была, однако немецкая сторона не проявила такой же открытости. Германия пока не поделилась информацией с Россией.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкие специалисты обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Примечательно, что тем же самым веществом якобы были отравлены Сергей Скрипаль в Великобритании и его дочь Юлия, однако Лондон так и не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эту версию.