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Дипломаты ЕС подозревают в «прослушке» британские спецслужбы

16 августа 2018, 13:39  •  63 • Политика
Дипломаты Европейского союза, принимавшие участие в переговорах по Brexit, опасаются, что их прослушивали специальные службы Британии.
По данным The Daily Telegraph, которая ссылается на высокопоставленные источники в ЕС, у европейских дипломатов возникли серьезные подозрения в шпионаже. Так, была представлена «чувствительная презентация», о которой быстро узнали не только в ЕС, но и в Лондоне, сообщает издание.
Отметим, что в Великобритании уже отреагировали на обвинения в шпионаже. В частности, британская сторона заявила, что все это «плод воображения».
Также официальный Лондон нелестно отозвался о бюрократии ЕС, назвав ее «слишком болтливой».
«Там можно найти отличные источники информации и без специальных устройств», - цитирует газета заявление британской стороны. Напомним, что два года назад в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Евросоюзе.

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