Дипломаты ЕС подозревают в «прослушке» британские спецслужбы

Дипломаты Европейского союза, принимавшие участие в переговорах по Brexit, опасаются, что их прослушивали специальные службы Британии.

По данным The Daily Telegraph, которая ссылается на высокопоставленные источники в ЕС, у европейских дипломатов возникли серьезные подозрения в шпионаже. Так, была представлена «чувствительная презентация», о которой быстро узнали не только в ЕС, но и в Лондоне, сообщает издание.

Отметим, что в Великобритании уже отреагировали на обвинения в шпионаже. В частности, британская сторона заявила, что все это «плод воображения».

Также официальный Лондон нелестно отозвался о бюрократии ЕС, назвав ее «слишком болтливой».

«Там можно найти отличные источники информации и без специальных устройств», - цитирует газета заявление британской стороны. Напомним, что два года назад в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Евросоюзе.