Посольство России в США в ответ на обвинения США в якобы нарушениях Конвенции о запрещении химоружия и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия привели два неопровержимых факта того, что именно Вашингтон не соблюдает свои обязательства по этим соглашениям, а не Москва.

Своё мнение русские дипломаты высказали в соцсетях, обратив внимание общественности на очередные голословные обвинения в наш адрес со стороны США. На этот раз Россию обвинили в якобы нарушениях Конвенции о запрещении химоружия и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Этого оказалось мало и Госдеп США, как напомнили русские дипломаты, распространил в соцсетях видео, явно призванное "отвлечь внимание международного сообщества от собственных незаконных действий в области военной биологии".

В посольстве на эти псевдоаргументы американцев привели два неопровержимых факта того, что именно США не соблюдают свои обязательства по двум вышеуказанным выше соглашениям, а не Россия.

Первый факт касается документов, которые в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины оказались в распоряжении Минобороны России. Наши военные получили прямые доказательства того, что в незалежной создавали компоненты биологического оружия при непосредственном участии Пентагона и на его деньги.

"Общий объём денежных вливаний составил $32 млн., - обращают внимание в посольстве России. - Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса Управления минобороны США по снижению угрозы при американском посольстве в Киеве Джоанна Уинтролл".

Второй факт касается украинских радикалов, которых "под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей". И России это, как подчёркивают дипломаты, достоверно известно. Цель готовящихся химпровокаций - обвинить после них нашу страну в применении химического оружия против населения Украины.

"Такая информация не может не вызывать серьёзную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ, - подчёркивают в посольстве. - Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идёт речь, если за всеми работами стоит Пентагон".