Дипломатов США обвинили в краже: МИД России поставил американскому посольству ультиматум

Три сотрудника дипмиссии США подозреваются в краже вещей у гражданина России. МИД потребовал снятия с них дипломатической неприкосновенности. В случае отказа им грозит выдворение из страны.

МИД России потребовал от посольства США снять дипломатический иммунитет с троих сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже вещей у русского гражданина. Речь о морпехах в возрасте от 21 до 26 лет.

Инцидент с кражей произошёл в московском заведении "Рок-н-ролл". У детского психолога был украден рюкзак, стоимость которого он оценил в 15 тысяч рублей. При этом подозрение пало на троих американских морпехов, занимающих в посольстве административно-технические должности, предположительно - в охране.

В распоряжении следствия имеется видеозапись с камеры наблюдения. На ней видно, как морпехи-дипломаты входят в посольство США с украденным рюкзаком. Судя по кадрам, все трое были в стельку пьяны.

В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трёх сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей,

- сообщил МИД России.

Добавляется, что в случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России. Они будут объявлены персонами нон грата.