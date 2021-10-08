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Дипломатов США обвинили в краже: МИД России поставил американскому посольству ультиматум
08 октября 2021, 20:15 • 124 • Политика
Три сотрудника дипмиссии США подозреваются в краже вещей у гражданина России. МИД потребовал снятия с них дипломатической неприкосновенности. В случае отказа им грозит выдворение из страны.
МИД России потребовал от посольства США снять дипломатический иммунитет с троих сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже вещей у русского гражданина. Речь о морпехах в возрасте от 21 до 26 лет.
Инцидент с кражей произошёл в московском заведении "Рок-н-ролл". У детского психолога был украден рюкзак, стоимость которого он оценил в 15 тысяч рублей. При этом подозрение пало на троих американских морпехов, занимающих в посольстве административно-технические должности, предположительно - в охране.
В распоряжении следствия имеется видеозапись с камеры наблюдения. На ней видно, как морпехи-дипломаты входят в посольство США с украденным рюкзаком. Судя по кадрам, все трое были в стельку пьяны.
- сообщил МИД России.
Добавляется, что в случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России. Они будут объявлены персонами нон грата.
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